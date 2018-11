Saldaña: "El gobierno del PSOE está asfixiando a la federación Solidaridad"

Esta mañana, representantes provinciales y locales del Partido Popular han mantenido un encuentro con miembros de Solidaridad, la federación de asociaciones de vecinos de la ciudad. La reunión ha servido para que el candidato del PP a la Alcaldía, Antonio Saldaña, acuse al gobierno local de "asfixiar" económicamente a esta entidad.

El edil aseguró que la gestión municipal arrastra una "absoluta falta de participación ciudadana". Entre las carencias incidió en que en este mandato no se ha reunido el consejo de participación ciudadana, en que "no funciona" la comisión de quejas y sugerencias y que no se está subvencionado a la federación de asociaciones de vecinos. Al respecto de esto último, indicó: "Se está asfixiando a Solidaridad dejándola sin financiación y esto le impide poder hacer su gestión".

En este sentido, prometió en clave electoral que, si este partido gobierna en el próximo mandato en Jerez, retomará el trabajo de este consejo y "las asociaciones de vecinos tendrán financiación". Incluso, avanzó que su candidatura contará con una persona "muy vinculada al movimiento vecinal", aunque declinó avanzar el nombre y el puesto en el que irá.

En esta misma línea, el presidente provincial del PP, Antonio Sanz, acusó a la Junta de Andalucía de tener "abandonado el movimiento vecinal" ejemplificándolo en que aún se ha aprobado una ley de participación ciudadana. "Al PSOE le preocupa muy poco el movimiento vecinal", aseveró.

La reunión fue aprovechada, además, para denunciar los "incumplimientos históricos" de la Junta de Andalucía con Jerez, tal y como los calificó Saldaña. Entre ellos incidió en actuaciones de mejora de la infraestructuras (como la Ronda Sur o la mejora de los accesos por carretera a la ciudad), los dos centros de salud aún pendientes del mapa sanitario (el de la zona norte y centro), la ausencia del helicóptero del 061 en época invernal o la necesidad de relanzar el Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA).

En el encuentro también estuvieron presentes las diputadas María José García-Pelayo y Teófila Martínez, y los número dos y tres de la candidatura del PP a las autonómicas del próximo 2 de diciembre Ana Mestre y Alfonso Candón, respectivamente.