¿Sabes dónde se venden los combustibles más baratos de Jerez?

Jerez tiene los precios de combustibles más bajos de España. Así lo asegura el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio, el jerezano Ángel Zamorano. Según apunta, “en estos momentos los precios en la ciudad son competitivos gracias a la gran competencia que existe entre las estaciones de servicio. En la actualidad somos 55 instalaciones dispensadoras de gasolinas y gasóleos y, muchas de ellas, si no venden barato simplemente no venderían”. Obviamente a todo ello se unen las gasolineras ‘low cost’ que sin personal, aunque con evidentes problemas de seguridad al no tener trabajadores al cargo en las mismas en muchos casos, suelen incluso bajar aún más los precios.

Por el momento, las gasolineras “están intentando recuperarse de las grandes pérdidas que han sufrido durante meses después de que se decretara el confinamiento”, destaca Zamorano quien añade que “en la actualidad estamos recuperando algo de ventas gracias al turismo nacional, que nos está ayudando ya que repostan en la ciudad para emprender sus desplazamientos a la playa y a la Sierra”, dada la céntrica ubicación de Jerez entre estos dos reclamos turísticos. “El hecho de que Jerez haya tenido una ocupación hotelera superior al 75% en la primera quincena de julio nos ha beneficiado enormemente porque la ocupación hotelera de la ciudad tiene su importancia en multitud de sectores productivos, como es por ejemplo la hostelería y, como es por supuesto, el de las estaciones de servicio”.

El presidente de la asociación de gasolineras reconoce que “los precios de los combustibles están disparatados, porque el barril ha subido de una forma que no tiene sentido alguno. Ahora parece que la OPEP va a abrir el grifo, pero lo cierto es que a día de hoy el barril está muy caro pues de los 35 dólares de hace a un año ahora está a 75, es decir, cuesta más del doble”.

Las más baratas de Jerez

El precio de los combustibles, gasoil o gasolina, depende sobre todo de dos factores, de un lado de la cadena y de otro de la ubicación de la misma en el entorno urbano. Las rebajas pueden alcanzar hasta los 30 céntimos por litro, lo que no deja de suponer un ahorro considerable. “Si se comparan los precios de las gasolineras de Jerez con las de otras ciudades, tanto lejanas como Madrid o cercanas como El Puerto, se concluye que tenemos combustibles baratos en Jerez”.

Según el portal del Ministerio de Industria, En estos momentos, la gasolinera más barata de Jerez se ubica en Alcampo, concretamente en la calle Ronda Aurora Boreal donde la gasolina de 95 se vende a 1,309 euros mientras que el gasoil lo está a 1,168. El ahorro es considerable pues las más caras de Jerez venden dichos combustibles a 1,439 (13 céntimos más) en gasolina de 95 y el gasóleo a 1,299 (también 13 céntimos más de sobreprecio).

Teniendo en cuenta que el volumen de llenado de un coche en España se establece en unos 50 litros, el ahorro viene a superar los 6 euros por el llenado del depósito.

Siguiendo con las gasolineras más económicas de la ciudad, cabe destacar que todos los puestos hasta el quinto están ocupados por gasolineras del tipo ‘low cost’. La primera gran cadena que aparece lo hace en el sexto lugar, la gasolinera Shell que se ubica en la carretera de Sanlúcar con precios para el gasoil de 1,209 euros. La gasolina de 95 octanos cuesta allí a 1,339 euros. Del 2 al 5 son ‘low cost’ en las carreteras de Madrid, Lebrija (Morabita), avenida Fernando Portillo y polígono El Portal.

(*) Estos datos están tomados a día de ayer y están sujetos a variación.