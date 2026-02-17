El precio del alquiler en Jerez roza los 800 euros al mes

La media del precio de una vivienda en alquiler en Jerez de la Frontera es de 796 euros al mes, según un informe elaborado por el portal inmobiliario Idealista en relación al último trimestre del año 2025.

Este informe, que incluye las cifras de hasta ciento cincuenta municipios de toda España, destaca que Jerez de la Frontera es la ciudad de la provincia de Cádiz con mayor demanda relativa para alquilar, en base a los anuncios publicados en esta plataforma inmobiliaria.

Idealista ha incluido en este ranking a nueve localidades de la provincia de Cádiz con los siguientes precios de media de las mensualidades que se deben abonar por el arrendamiento:

-Sotogrande 2.942 euros

-El Puerto de Santa María 1.127 euros

-Conil 972 euros

-Chiclana 949 euros

-Rota 915 euros

-Cádiz 854 euros

Sanlúcar 806 euros

-Jerez 796 euros

-Algeciras 666 euros

Por otro lado, y según este estudio de Idealista, la provincia de Cádíz es, como sucede por ejemplo en Valencia, Alicante, Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas, en los que la capital se ve superada por otra ciudad en relación a la demanda relativa de una vivienda en alquiler.

En esta relación de municipios españoles más deseados a la hora de buscar este tipo de viviendas, Jerez ocupa la posición número 56, muy por delante de Cádiz capital, puesto 90, y a gran distancia de lugares cercanos como Chiclana de la Frontera (110), Conil de la Frontera (122), El Puerto de Santa María (130), Sanlúcar de Barrameda (137), Rota (144) y Sotogrande (151).

Getafe y Terrasa, donde más demanda hay para alquilar fuera de las grandes capitales

Como curiosidad destacada en el dossier de Idealista, las ciudades de la periferia de Madrid y Barcelona son las que reciben una mayor demanda relativa para encontrar un piso de alquiler frente a la oferta existente en cada población.

Getafe y Leganés, ambas en la provincia de Madrid, junto a Terrassa, Hospitalet de Llobregat y Sabadell, las tres en Barcelona, son los cinco municipios que encabezan el ranking de demanda relativa en el mercado del alquiler. Pero no son las únicas poblaciones de la periferia de ambas capitales.

Por detrás se unen las ciudades madrileñas de Móstoles (6), Alcalá de Henares (7), Alcorcón (9) o Torrejón de Ardoz (11), junto a las barcelonesas de Mataró (10) y Badalona (14).

En total, cinco ciudades barcelonesas aparecen por delante de la propia capital, Barcelona, que aparece en el puesto 17. Pero no son las únicas poblaciones en la provincia catalana que aparecen en el listado. En el ranking también se encuentran Vilanova i la Geltrú (22), Sant Cugat del Vallès (39), Castelldefels (48), Sitges (115)

Son ocho las poblaciones madrileñas que aparecen en el listado de mayor demanda relativa por delante de la propia ciudad de Madrid. A las ya nombradas, también se añaden Alcobendas (16), San Sebastián de los Reyes (18), por delante de Madrid, que aparece en el puesto 28 del ranking.

Junto a estas ciudades de la provincia madrileña se unen otros municipios como Majadahonda (40), Las Rozas de Madrid (47), Boadilla del Monte (74), Pozuelo de Alarcón (88) o La Moraleja (150).