Un barrio de Jerez irrumpe entre las zonas de Andalucía con mayor subida de precio para comprar una vivienda

Imagen de uno de los bloques de pisos de la barriada de La Plata, en Jerez de la Frontera

Un barrio de Jerez de la Frontera ha tenido el dudoso honor de entrar entre los veinte vecindarios de Andalucía en los que más aumentó el precio de compra de una vivienda de segunda mano durante el último año.

La histórica barriada jerezana de La Plata se ha colado en el listado de los barrios andaluces en los que más crecido el importe necesario para adquirir un piso de segunda mano, tras dispararse un 38,9% durante el año 2025.

Según datos publicados este martes día 11 por el portal inmobiliario Fotocasa, el precio de venta de un piso de segunda mano en este enclave del noroeste de la ciudad alcanza ya los 1.625 euros por metro cuadrado, a fecha del mes de diciembre del año 2025.

La Plata es el único barrio de la provincia de Cádiz que ha entrado en este ránking de veinte posiciones con mayor incremento de precio y que domina Málaga con diez distritos seguida de Granada con seis.

La zona de Manilva Pueblo, municipio de la Costa del Sol, es la que lidera la tabla con una variación anual del 81,1% y un precio de 4.472 euros el metro cuadrado.

El barrio de la Vega, en la localidad granadina de Monachil cierra en el vigésimo puesto esta relación con una subida del 35,7% y un coste de 2.083 euros el metro cuadrado.

Los 20 barrios más caros de Andalucía

Si el ritmo al que ha subido el precio de una vivienda de segunda mano en las zonas antes mencionadas resulta vertiginoso, el listado de los 20 'arrabales' más onerosos de la región es, directamente, prohibitivo para casi cualquier bolsillo.

Esta clasificación, en este caso, está copada por suburbios y ensanches de la provincia de Málaga y, casualmente, todos ubicados en la Costa del Sol.

El barrio de Guadalmansa, en Estepona, se sitúa como la zona con el precio por metro cuadrado más elevado para adquirir una vivienda de segunda mano, con un valor medio de 8.025 euros, es decir, 2,8 veces el valor del precio medio de España (2.879 €/m2).

A continuación se situaron los siguientes:

-Málaga: Paseo Marítimo Oeste - Pacífico con 7.953 €/m2,

-Málaga: La Malagueta - Monte Sancha con 7.003 €/m2

-Marbella: Puerto Banús con 6.878 €/m2

-Marbella: Nueva Alcántara con 6.846 €/m2

-Fuengirola: El Higuerón con 6.766 €/m2

-Benahavís: : La Quinta con 6.623 €/m2

-Marbella: Playa Bajadilla - Puertos con 6.498 €/m2

-Málaga: Centro Histórico con 6.403 €/m2

-Málaga: Martín Carpena - Torre del Río con 6.154 €/m2

-Torremolinos: Los Álamos con 6.121 €/m2

-Marbella: Nueva Andalucía centro con 6.059 €/m2

-Marbella: Las Brisas con 6.047 €/m2

-Marbella: Los Naranjos con 5.823 €/m2

-Mijas: Mijas pueblo con 5.731 €/m2

-Marbella: Casco Antiguo con 5.724 €/m2

-Estepona: Huerta Nueva con 5.649 €/m2

-Benahavís: Benahavís pueblo con 5.555 €/m2

-Benalmádena: La Capellanía - El Higuerón con 5.535 €/m2

-Benahavís: El Paraíso con 5.514 €/m2.

"Estos crecimientos anticipan más aumentos si la oferta no acompaña"

Tras este nuevo informe de Fotocasa, su directora de Estudios, María Matos, señala que “el mapa de los barrios con precios más altos refleja una doble realidad. Por un lado, la fortísima concentración de la demanda en zonas prime de grandes capitales, que se han consolidado como los enclaves residenciales más exclusivos del país, donde la escasez de oferta, la alta calidad del parque y la presencia de compradores con gran capacidad adquisitiva presionan los precios hasta niveles históricamente elevados. Se trata de áreas con un atractivo único, muy limitado en superficie y difícilmente replicable".

Por otro lado, las mayores subidas de precios "se están produciendo en barrios de provincias como Alicante, Tarragona o Murcia, lo que muestra cómo parte de la demanda está buscando alternativas más asequibles, muchas veces vinculadas a segunda residencia o vivienda vacacional. Sin embargo, crecimientos cercanos o superiores al 90% en un solo año anticipan nuevos riesgos de tensión si la oferta no acompaña”, concluye Matos.