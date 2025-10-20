Una empresa se interesa en comprar suelo de la Junta para construir viviendas en la zona sur de Jerez

Una empresa promotora domiciliada en Jerez se ha interesado por adquirir unos suelos para construir viviendas que la Junta de Andalucía está comercializando en la actualidad. De hecho, es la única aspirante a adquirir a una parcela de casi 6.000 metros cuadrados situada en la confluencia de la avenida Puerta del Sur con la del Reino Unido.

Estos terrenos son los únicos ubicados en Jerez que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), organismo dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda, sacó a licitación a mediados del mes de julio. En ellos, tal y como contempla la ficha urbanística, se podían construir en torno a un centenar de viviendas, pero este número se podrá aumentar hasta las 116 en virtud de la nueva Ley de Vivienda de Andalucía que aprobó el gobierno autonómico meses atrás. Estas viviendas son de régimen libre.

Una vez concluido el plazo de presentación de ofertas —junto a la parcela en Jerez se ofertaron también otros suelos residenciales tanto para vivienda protegida como libre, para usos dotacionales o de actividades económicas, así como locales y garajes, repartidos por distintas localidades de la comunidad autónoma—, únicamente se ha presentado una oferta, que ahora deberá ser analizada por los servicios técnicos para determinar si cumple con los requisitos elegidos.

Por la parcela, que tiene una edificabilidad asignada que supera los 10.400 metros cuadrados de techo, la Junta de Andalucía establecía un precio mínimo de licitación de más de 1,3 millones de euros. Por el momento, no ha trascendido la propuesta económica presentada por el único ofertante, que ya ha ejecutado promociones en las inmediaciones de los terrenos que ahora pretende adquirir.

Este solar forma parte de una manzana conformada por cuatro parcelas repartidas entre la avenida Puerta del Sur, Reino Unido, Santiago Ramón y Cajal y la calle Escritor William Shakespeare que es propiedad en su totalidad del organismo autonómico y en la que puede construir en torno a 440 viviendas. En esta ocasión, solo ha sacado a licitación una de ellas y, hasta el momento, cuenta con un interesado en adquirirla.

Esta manzana no es la única que la Junta de Andalucía tiene en propiedad en la zona sur de la ciudad. Muy próximos a estos suelos, la administración autonómica cuenta con otros cuatro solares donde se podrían edificar algo más de 180 viviendas situadas entre las calles Escritor William Shakespeare, Escritor Ben Jonson y Escritor Charles Dickens. Asimismo, la Junta lleva años buscando comprador para ocho parcelas para VPO situadas entre las calles Obispo Cirarda y Tío Juane, en Estancia Barrera, con capacidad para construir un máximo de 168 viviendas.

Entre las medidas habilitadas por la Junta de Andalucía para tratar de incentivar la construcción de viviendas, recientemente puso en marcha un visor con la oferta de suelo disponible en los distintos municipios de la comunidad autónoma. En el caso de Jerez, por ahora se ofertan una treintena de viviendas en manos públicas en las que se podrían construir un máximo de 1.880 viviendas.