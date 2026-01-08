El precio de la vivienda de segunda mano sube un 18,5% en Jerez en 2025

El mercado inmobiliario de la vivienda de segunda mano en Jerez de la Frontera experimentó un aumento del 18,5% durante el último año, según según los datos del informe de 'La vivienda de segunda mano en 2025' elaborado por Fotocasa.

Tras esta subida registrada en la ciudad, el precio medio de una vivienda de segunda mano alcanza ya los 1.886 euros por metro cuadrado, según el citado estudio del portal inmobiliario.

La subida del 18,5% contabilizada por Jerez la sitúa a mitad de camino entre el balance cosechado en la provincia de Cádiz, con el 15,2% y la media en Andalucía, con el 22,2%.

Andalucía sufre el aumento más alto de toda la serie histórica

El precio de la vivienda de segunda mano en Andalucía cerró 2025 con un incremento anual del 22,2% y sitúa el precio de diciembre en 2.733 euros por metro cuadrado. Así, la subida anual de este 2025 (22,2%) es la más alta registrada en el Índice Inmobiliario Fotocasa en sus 20 años de análisis.

“El cierre de 2025 confirma que Andalucía atraviesa uno de los momentos más intensos de presión sobre el mercado de la vivienda de segunda mano. El incremento anual del 22,2% no solo es el más alto de toda la serie histórica, sino que refleja un claro desequilibrio entre una demanda muy activa y una oferta insuficiente, especialmente en las zonas urbanas y costeras con mayor atractivo residencial y turístico. Este fuerte encarecimiento responde a varios factores combinados: el interés inversor, la recuperación del comprador nacional, la demanda extranjera y la falta de vivienda disponible a precios asequibles. Además, el contexto económico de 2025, con una mayor estabilidad en los tipos y un mercado laboral más dinámico, ha impulsado aún más la compra frente al alquiler”, comenta María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

Cifras por Comunidades Autónomas

A cierre de 2025, la Región de Murcia es la comunidad que más incrementa el precio anual de la vivienda (29,6%), seguida de la Comunitat Valenciana (24,4%), Asturias (24,0%), Cantabria (22,9%), Andalucía (22,2%), Madrid (21,7%) Canarias (21,3%), Cataluña (15,0%), Baleares (14,6%), Galicia (13,2%), País Vasco (12,1%), Castilla y León (9,1%), La Rioja (8,9%) y Castilla-La Mancha (8,6%). En el extremo opuesto, los incrementos más moderados se registran en Navarra (8,0%), Castilla-La Mancha (5,2%) y La Rioja (1,5%).

Si en 2024 el máximo incremento se dio en Comunitat Valenciana con un 19,8%, en 2025 el mayor avance anual se registra en la Región de Murcia con un 29,6%. Este aumento de las subidas confirma el cambio de ritmo iniciado en 2023 y sostenido durante 2024, culminando en un cierre de año con tasas claramente por encima del 20% en el agregado nacional.

En el ranking por precio de la vivienda, Baleares encabeza la lista con 5.267 €/m², seguida muy de cerca por Madrid con 5.206 €/m². Ambas comunidades superan la barrera de los 5.000 €/m², muy por encima de la media nacional. Le siguen País Vasco con 3.681 €/m², Canarias con 3.319 €/m² y Cataluña con 3.247 €/m².

Cifras por provincias andaluzas

A cierre de 2025 el precio se incrementa en las ocho provincias. La subida anual más destacada se produce en Almería (20,1%), seguida de Granada (17,1%), Cádiz (15,2%), Sevilla (14,6%), Córdoba (14,1%), Málaga (13,8%), Huelva (9,1%) y Jaén (3,5%).

Málaga se coloca a la cabeza del ranking con un precio medio de 4.364 €/m², seguida de Granada con 2.468 €/m², Cádiz con 2.324 €/m², Sevilla con 2.125 €/m², Huelva con 1.688 €/m², Almería con 1.669 €/m², Córdoba con 1.624 €/m² y Jaén con 1.038 €/m².

Por municipios andaluces

La subida interanual más destacada se produce en Vera con un incremento del 62,5%.

Le siguen La Alcaidesa (59,4%), Gelves (57,9%), Sanlúcar la Mayor (52,7%), Atarfe (48,8%), Alhaurín El Grande (45,8%), Manilva (43,0%), Salobreña (42,9%), todos ellos por encima del 40%.

En cuanto a las caídas más destacadas a cierre de 2025, Villamartín (Cádiz) registra el mayor descenso anual (-29,6%), seguida de Villanueva del Arzobispo (-20,9%), Torredonjimeno (-16,6%), Moguer (-16,0%), Albolote (-13,3%), Marchena (-12,5%), Carmona (-11,7%), Sotogrande (-11,5%), todas ellas por debajo del -10%.

En 2025, trece municipios superan los 4.000 €/m².

Encabeza el ranking Benahavís con 5.603 €/m², seguida de Marbella con 5.424 €/m², Tarifa con 4.860 €/m², Fuengirola con 4.807 €/m², Estepona con 4.758 €/m², Nerja con 4.741 €/m², La Alcaidesa con 4.504 €/m², Casares con 4.403 €/m², Zahara de los Atunes con 4.295 €/m², Benalmádena con 4.259 €/m², Málaga capital con 4.241 €/m², Mijas con 4.173 €/m² y Torremolinos con 4.123 €/m².

Por otro lado, el municipio con el precio por debajo de los 700 €/m² son: Villanueva del Arzobispo con 623 €/m², Torreperogil con 658 €/m² y La Carolina con 683 €/m².