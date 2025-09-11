Presentación en Jerez de 'Los escritores y el flamenco: la lucha antifranquista (1967-1978)' de Tyler Barbour

La Fundación Caballero Bonald de Jerez acogerá este jueves, 11 de septiembre, a las 20 horas, la presentación del libro 'Los escritores y el flamenco: la lucha antifranquista (1967-1978)' de Tyler Barbour, publicado por Editorial Universidad de Cádiz. Contará con la introducción de José Jurado Morales. El acto tendrá lugar en la sede de la Fundación (Caballeros 17, Jerez). Se servirá una copa de jerez por cortesía de Tabanco El Pasaje.

Tyler Barbour explora las intersecciones entre la palabra escrita, el flamenco y la resistencia durante el tardofranquismo y la transición. En aquellos años, los colegios mayores madrileños, como el mítico San Juan Evangelista, 'el Johnny', se convirtieron en el principal punto de encuentro entre literatos subversivos y cantaores rebeldes. En estos espacios se representaron obras de la compañía de teatro La Cuadra, dirigida por Salvador Távora. Del mismo modo, jóvenes cantaores como Enrique Morente, José Menese o Diego Clavel pusieron voz a las letras de poetas como Miguel Hernández, Alberti, Moreno Galván o Caballero Bonald. Eran tiempos convulsos, marcados por la represión y la censura, como lo demuestra el hecho de que varios de los escritores analizados acabaran en la cárcel de Carabanchel.

Para la elaboración de este libro, el autor se ha nutrido tanto de fuentes orales como escritas. Ha realizado entrevistas a protagonistas directos de la época como José Luis Ortiz Nuevo, Manuel Gerena, Diego Clavel, Lola Hisado y Paco Moyano. Además, ha analizado textos teatrales y artículos periodísticos de la época, en especial de la revista Triunfo, donde publicaron destacados periodistas como Paco Almazán, Antonio Burgos, José Monleón o Ramón Chao. También se incluyen intercambios epistolares entre Caballero Bonald y Diego Clavel, y entre Andrés Raya y José Luis Ortiz Nuevo. Como complemento, el libro incorpora un anexo con documentos históricos y la transcripción de las entrevistas realizadas por el autor.