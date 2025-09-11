Qué hacer en Jerez el fin de semana del viernes 12 al domingo 14 de septiembre: pasen, vean y disfruten

Jerez propone una completa agenda de actividades este segundo fin de semana de septiembre con las Fiestas de la Vendimia en plena efervescencia, actividades para todos los gustos que pueden consultarse en el programa oficial: conciertos, exposiciones, catas y degustaciones. Pasen, vean y disfruten.

Fernando Navarro en El Laberinto

La librería El Laberinto en Jerez comienza sus actividades culturales del último semestre del año con el escritor Fernando Navarro, que presentará y dialogará sobre su primera novela, 'Crisálida', este jueves, 11 de septiembre, a partir de las 20 horas, acompañado por el librero Adrián Otero.

Exposición 'Esencia' en los Claustros

La exposición fotográfica inspirada en el libro Esencia, cinco siglos del caballo cartujano, organizada por la Yeguada Cartuja Hierro del Bocado, se inaugura este jueves, día 11 de septiembre, a las 18.30 horas, en las galerías de la primera planta de los Claustros de Santo Domingo.

Encuentro nacional de Vespas y Lambrettas

El Scooters Club Sur, que celebra su vigésimo aniversario, ha preparado un completo programa para el XVIII Encuentro Nacional de Scooters Clásicas, que tendrá lugar en Jerez los días 12 y 13 de septiembre, y que es una concentración nacional de Vespas y Lambrettas que atrae a aficionados de todo el país.

Entrevinos, tintos y blancos

Dentro de las actividades de la programación especial de las Fiestas de la Vendimia previstas para este jueves destaca la inauguración de la muestra 'Entrevinos, tintos y blancos', que tendrá lugar a las 20.30 horas, en los Claustros de Santo Domingo, organizada por el Ayuntamiento junto a la Sociedad Jerezana del Vino y la Asociación de Hostelería de Jerez. Jueves, 11 de septiembre, de 20:30 a 00:00 horas. Viernes, 12 de septiembre, de 20:30 a 24:00 horas. Sábado 13 de septiembre de 12:30 a 15:30 y de 20:30 a 24:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Hermanamiento Jerez-Haro

Con motivo del hermanamiento entre las ciudades de Jerez y Haro, hay varias actividades programadas:

EXPOSICIÓN PICTÓRICA COMPARTIDA POR ARTISTAS DE JEREZ Y HARO - Claustro de Santo Domingo – Sala Primera Planta Del 5 al 14 de septiembre

ARTE URBANO – MURAL CONMEMORATIVO HERMANAMIENTO JEREZ Y HARO Ubicación – Calle Ferrocarril

ACTUACIÓN ESTELAR DEL GRUPO BÉLEBIN PROYECT Ubicación – Claustros de Santo Domingo (galería 1ª planta) Viernes, 12 de septiembre a las 18:00 h.

RECEPCION OFICIAL A LAS AUTORIDADES DE HARO Fecha: Viernes, 12 de septiembre. Ayuntamiento de Jerez

INAUGURACIÓN FAROLA CONMEMORATIVA Fecha: Viernes, 12 de septiembre. Plaza Monti

ENCUENTRO GASTRONÓMICO Y DEGUSTACIÓN Fecha: Viernes 12 de septiembre. Tabanco el Pasaje

Fiestas de la Vendimia en el Ateneo

Jueves 11 de septiembre: 20:00 horas – Sección de Economía y debate ciudadano - Conferencia: “El patrimonio bodeguero como motor económico del marco de Jerez. El caso de El Puerto de Santa María”. Ponente: Juan Gómez Benítez (Enólogo. Director de investigación de bodegas Osborne). Entrada libre hasta completar aforo. Sede del Ateneo de Jerez (Calle San Cristóbal, 8).

Viernes 12 de septiembre: 8:00 horas – Sección de Naturaleza y medioambiente – Ruta senderista por pago de Viñas de Jerez. Entrada libre hasta completar aforo. 20:00 horas – Club de lectura. Entrevista a Juan Pedro Cosano (Autor de la novela 'La fuente del Oro'): 'Jerez y el mundo bodeguero de los años 30'. Entrada libre hasta completar aforo. Sede del Ateneo de Jerez (Calle San Cristóbal, 8).

Domingo 14 de septiembre: 20:00 horas – “I Festival de la vendimia” Festival musical de la Fiesta de la Vendimia del Ateneo de Jerez. Maridaje de música y vinos generosos de Jerez. Con los grupos “Carta de Ajuste” y “Decum”. Entrada con reserva previa hasta completar aforo. Sede del Ateneo de Jerez (Calle San Cristóbal, 8).

Versión en rama

Dentro de la programación de las Fiestas de la Vendimia, el grupo Solera 60 actúa este viernes en la Plaza Belén a partir de las 21:30 horas con acceso libre.

Catas y visitas guiadas en bodegas

Con motivo de las Fiestas de la Vendimia, se ofrecen diversas catas y visitas guiadas, programación que puede consultarse en la web.

Festival Rockin Sherry

La quinta edición del Festival Rockin Sherry se celebrará este sábado, 13 de septiembre, dentro del ciclo de las Fiestas de la Vendimia de 2025 en Jerez. Una cita musical, con entrada libre, organizada por el Ayuntamiento de Jerez y Rock & Roll Club, que tendrá como cabeza de cartel a los legendarios Los Sirex, que están de gira por el 65 aniversario de su fundación.

Patrimonio Histórico y Museo Arqueológico

El viernes 12 de septiembre y dentro de las Fiestas de la Vendimia, Ruta Patrimonial PATRIMONIO HISTÓRICO Y VINO Ruta guiada (lengua española) por el casco histórico de la ciudad en la que se explica la intensa relación entre el patrimonio monumental de la ciudad y el comercio de vinos, desde la Edad Media hasta nuestros días. La actividad comenzará con una visita a las Bodega Pendiente Duración aproximada ruta: 90 minutos. Actividad gratuita para un grupo limitado de personas por jornada. Es necesaria inscripción previa en el teléfono 956 149 560. Museo Arqueológico Se admitirá un máximo de 4 personas por cada reserva. Punto de Encuentro: Monumento Domecq, Alameda Cristina 18:00 horas Aforo limitado. Reserva previa teléfono 956149560

El sábado 13 de septiembre, Jornada de Puertas Abierta Visita Guiada Museo Arqueológico. Asociación de Amigos del Museo a las 11:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo. Visita Temática “Antes de las soleras y el catavino” Laureano Aguilar Moya Museo Arqueológico. A las 12:00 horas. Aforo limitado. Reserva previa teléfono 956149560. Visita Guiada - Jerez de Noche. Punto de Encuentro: Plaza San Lucas a las 22:00 y a las 00:00 horas Aforo limitado. Reserva previa teléfono 956149560.

Flamenco en La Asunción

13 de septiembre, a las 22,00h. Jardines Centro Comercial La Asunción. Entrada gratuita hasta completar aforo (400 plazas). Actividades: sorteo, barra con comida y bebida, grupos de magia.

Parada Hípica

El domingo, día 14 de septiembre, tendrá lugar la Parada Hípica, con salida a las 12:00 horas, desde la portada de la Feria en el Parque González Hontoria. El desfile contará con la participación de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, la Policía Local, el Centro Militar de Cría Caballar, el Escuadrón del Cuerpo Nacional de Policía, el Club de Enganches de Jerez, la Yeguada Cartuja Hierro del Bocado y la Hermandad del Rocío de Jerez.