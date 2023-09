El presidente del Ampa del instituto: "Los niños han sufrido bastante, han pasado muchos nervios"

Alejandro Castilla, presidente del Ampa del IES Elena García Armada, ha reconocido que los alumnos "han pasado muchos nervios y han sufrido bastante, sobre todo aquellos que han vivido aquello en primera persona". Asimismo, ha visto con buenos ojos "la decisión del centro de suspender las clases, porque tras lo sucedido, hoy no era un día para seguir en el centro".

Castilla ha confirmado además que los hechos "se han producido en el interior del aula" de 3º de ESO, aunque "ante la contención y la salida masiva del alumnado de la clase", el presunto agresor "ha intentado salir de la misma, pero no ha llegado a agredir a nadie fuera de la clase. Además, ha señalado que las heridas a los docentes y alumnados "han sido superficiales, salvo la de la profesora, que ha sufrido un corte en el párpado, pero que afortunadamente no le ha afectado al interior del ojo".

Sobre la teoría de un posible caso de bullying como consecuencia del incidente, Alejandro Castilla confesó que "es algo que no puedo confirmar, lo hemos oído pero no lo sé. Lo que sí es evidente es que el chico no ha gestionado bien algo y ha salido con esto, pero no sé si ha habido previamente acoso o ha sido una simple broma mal gestionada por parte de este alumno. Lo que es cierto es que el chico, cuando ha venido aquí, sabía a lo que venía porque ha cogido dos cuchillos de su casa".