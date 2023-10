El presidente del Consorcio sobre la subida de la tasa del agua en la provincia: "Aquí no valen juegos políticos, hay que ser responsable"

El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana celebrará próximamente una asamblea en la que propondrá, como ya se anunció, una subida de la tasa de abastecimiento de agua en alta. En el caso de que salga adelante cada ayuntamiento, entre ellos el de Jerez, deberá decidir si este incremento lo acaba repercutiendo o no en la factura que pagan los usuarios por este servicio.

Por el momento, los alcaldes del PSOE son los únicos que ya han anunciado su posicionamiento en contra, aunque aún no hay fecha para la aprobación de esta medida. Preguntado por este asunto, el presidente del Consorcio, Andrés Díaz, ha recordado "aquí no se sube la tasa desde 2016" a pesar de que "ha habido un cambio importante en subida de energía, IPC, sueldos, productos químicos...". Un incremento que, según Díaz, "no está reflejado en la tasa y hay que ser responsable porque es uno de los servicios más necesarios".

En este sentido, ha recalcado que "no voy a entrar en temas políticos, esto es un Consorcio. Hay que ser responsable para dar servicio a un millón de ciudadanos". "Hay que renovar, actualizar, y hace falta inversión para algo tan necesario como es el agua", ha detallado, añadiendo que con la sequía "los costes se elevan aún más", ya que hacen falta más productos químicos para depurar agua y más empleados. "Aquí no valen juegos ni colores políticos, hay que ser responsable", ha insistido.

Por ello, ha asegurado que le da igual que otros partidos hablen de un "tarifazo": "Saben cuál es la problemática que arrastramos, como si llama 'andresazo'. A mí me importa el servicio y la garantía, garantizar un servicio básico".

Además, Díaz recuerda que debe realizarse un incremento de la tasa "por imperativo legal, porque la tasa de trasvase de la Junta nos dice que tenemos que hacer ese pago. El canon nos ha subido medio millón y medio". No obstante, ha manifestado que cada ayuntamiento decidirá "cómo lo repercute a los vecinos".

La tasa, tal como ha avanzado, no está aún "definida" a la espera de concretar "los últimos flecos para llevarlo a asamblea". Posteriormente, cada ayuntamiento deberá informar de su decisión en sus respectivos plenos.