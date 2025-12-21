"Los presupuestos de la Junta vienen a revertir los recortes y malas políticas de Gobiernos anteriores en Jerez"

El Partido Popular de Jerez ha celebrado que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, aprobados este jueves en el Parlamento de Andalucía, supongan "un respaldo tangible a las demandas de la ciudad y evidencien un compromiso económico claro con la mejora de la sanidad, la educación y el empleo en Jerez". Tal como han detallado en una nota de prensa, se trata de "un compromiso real con más de 43 millones en distintas inversiones de todas las consejerías del Gobierno autonómico. Una cifra que se ajusta a partidas concretas que nombran a Jerez pero que será superior en la ejecución presupuestaria al formar parte Jerez de programas autonómicos de las distintas consejerías".

Estos presupuestos autonómicos, subrayan desde el PP, alcanzan "un volumen récord de 51.597,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,6 % respecto al presupuesto precedente, adjudican 1.016,3 millones de euros adicionales para Sanidad y 284,4 millones más para Educación respecto al ejercicio anterior".

El PP de Jerez quiere destacar, además, "cómo estos presupuestos vienen a revertir los recortes y malas políticas de Gobiernos anteriores del PSOE en la Junta que cerraron San Juan de Dios, negaron la construcción del prometido centro de salud de las antiguas Díez Mérito desde 1989 o pusieron los barracones en el IES Lola Flores".

"Más de 5 millones para el Centro de San Juan de Dios, 3 millones para las aulas del IES Lola Flores o 17 millones para proyectos de empresas en el Hub Aeronáutico son una comprobación del compromiso real del Gobierno de Juanma Moreno con la ciudad y con las principales necesidades de los jerezanos, así como la puesta en marcha del nuevo centro de salud Esperanza de la Yedra o la reactivación del Museo del Flamenco", han recalcado.

Para el PP, "la redacción del proyecto de la adecuación y mejora de la A-2004, la rehabilitación de viviendas o los estudios previos para la Ciudad de la Justicia también suponen el cumplimiento de Juanma Moreno con la ciudad, además de la reciente compra de las parcelas del Yacimiento Asta Regia".

Por tanto, a juicio de los populares, "se trata de un compromiso firme con cifras concretas, en coherencia y unión con las prioridades municipales del Gobierno de María José García-Pelayo y que dan estabilidad y crecimiento a la ciudad que muestran un modelo de gestión responsable y orientado al bienestar social".