Vicente Manuel Albiach y María José Campos brindan con champán tras vender el primer premio de la Lotería del Niño

La administración de loterías de 'El Paraíso' de Jerez de la Frontera va camino de convertirse en una suerte de Doña Manolita en Madrid y la Bruja de Oro en Sort.

Los administradores de este despacho de loterías de la calle Enrique Dominguez Rodiño, en el Edificio Huelva, rechazan estas etiquetas aunque celebran que "el vecindario está que lo flipa con nosotros".

Dos de sus tres gerentes, Vicente Manuel Albiach y María José Campos, atienden a Diario de Jerez, escasos minutos después de que se confirmara la venta, en su local, del primer premio de la Lotería del Niño en este seis de enero.

¿Otro premio más al currículum?: "Estamos en racha, teníamos diez décimos para vender, lo que no sabemos, con toda la vorágine de ahora, es cuánto hemos vendido", apunta Vicente.

Este primer premio, el número 6.703, dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo) llega apenas unos días después de que dieran otro pellizco gordo con 10 décimos vendidos del tercer premio del sorteo de la Lotería de Navidad.

"Se junta con un poquito margen de tiempo, son dos campañas seguidas, la de Navidad y la del Niño, pero es cierto que con los premios vamos vendiendo más", dice Albiach.

¿Le vais a quitar la etiqueta a Doña Manolita en Madrid?, pregunta Diario de Jerez.

"No, no pretendemos, es una etiqueta. Somos uno más y todos somos iguales. Nosotros tenemos nuestro Paraíso", zanja María José Campos. Y Jerez, también.