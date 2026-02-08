La primera descarga de la borrasca Marta en Jerez deja 28 litros y rachas de 82 km/h

Operarios de Aqualia limpian un imboranl en la zona de El Portal

La primera descarga de la borrasca Marta sobre Jerez de la Frontera y su zona rural, tras su entrada en la zona este pasado sábado, se ha saldado con un total de 28,3 litros de agua acumualada en 24 horas y rachas máximas de viento de 82 kilómetros por hora.

Estos primeros registros fueron anotados al cierre de la jornada en la estación meteorológica de la Aemet en el aeopuerto de Jerez que, entre otros datos, contabilizó una velocidad media más alta del viento de 57 kilómetros por hora.

Los 28,3 litros recogidos ayer calcaron prácticamente a los de la jornada previa con 28,4; aunque se quedan lejos de los 35,6 recolectados el pasado lunes 2 de febrero.

Por otro lado, la ráfaga de 82 km/h alcanzada ayer sí es la cifra más alta de toda la semana. No en vano, ayer la Agencia Estatal activó un aviso naranja por fuertes rachas de componente oeste que podrían haber alcanzado los 90 kilómetros por hora.

Otras cifras ofrecidas por Meteorología, es que la temperatura máxima fue de 15,7 grados y la mínima fue de 8, sentida a las tres y media de la madrugada.

Por lo demás, el parte meteorológico prevé para este domingo una tregua de las precipitaciones hasta, mas o menos, las siete de la tarde cuando reaparezcan las lluvias con continuidad hasta las primeras horas de este lunes.