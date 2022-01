Los primeros 90 días de la vuelta al mundo desde Jerez

Hace casi tres meses que Hugo Reguera e Isa Pérez iniciaron su sueño: dar la vuelta al mundo. Él comenzó desde su ciudad natal, Jerez, y se reunió con su pareja en Madrid para dar el pistoletazo de salida al gran viaje.

Aunque la idea inicial era empezar por Rusia, recorriéndola en el famoso Transiberiano, la pandemia les obligó a cambiar sus planes y, finalmente, el primer país hasta el que han volado ha sido Canadá. Durante 28 días han recorrido el segundo país más grande del mundo pasando por ciudades como Halifax, Montreal, Otawa, Toronto, Calgary y Vancouver.

La segunda parada fue Estados Unidos, comenzando por Seattle y recorriendo la costa de norte a sur durante casi un mes. “Hay una línea trazada con determinadas ciudades en mente pero algunas van cayendo y otras nos las van recomendando la gente. Así que vamos ajustando a medida que vamos viajando”, explica Hugo. Además, detalla que “no vamos en plan ‘último minuto, no sé dónde voy a dormir hoy’. Normalmente a dos semanas vista lo vamos planeando porque para encontrar alojamiento en casa de alguien tienes que hacerlo con antelación. Siempre probamos y, si no funciona, optamos por hotel/hostal”.

En los primeros noventa días de viaje reconoce que han tenido “la suerte de que hemos encontrado a mucha gente que nos ha acogido en esos dos países”. “Sobre todo San Francisco en California nos ha enamorado y hemos estado una semana en una casa de una chica ucraniana que nos cuidó e, incluso, nos llevaba en coche a los sitios”, recuerda.

De hecho, fue en esta ciudad americana en la que la pareja pasó Acción de Gracias, una fiesta que “en EEUU es como más importante que la Navidad. Era muy difícil encontrar donde quedarnos y ella nos abrió las puertas de su casa. Celebramos Acción de Gracias con ella y su amigo e hicimos una tortilla española que le encantó”.

Tras visitar conocidos parques nacionales como el del Gran Cañón, “llegamos a Los Ángeles y de allí volamos a México”, durante permanecerán unos 35 días. “Es el país donde más hemos estado. Vamos un poco retraso con respecto a la idea original porque habíamos pensando tres semanas en Canadá y tres en EEUU y hemos estado cuatro. En México también pensábamos menos y al final 5, aunque vamos sin prisas”.

Precisamente en México han pasado tanto la Navidad como Fin de Año. Fue allí donde ambos se tomaron a las cinco de la tarde las tradicionales uvas celebrándolo con sus familias a través de videollamadas. “Hemos cruzado México del Pacífico al Caribe, de oeste a este”, explica Hugo a través de una llamada desde Miami. Hasta allí se han desplazado en un viaje exprés de varios días para poder ponerse la tercera vacuna contra la Covid-19, un requisito que ya han empezado a pedir algunos de los países que visitarán próximamente.

Aun así, reconoce que las restricciones por la pandemia varían mucho de unos países a otros. “En Canadá pedían el pasaporte Covid en cualquier sitio cerrado y en EEUU, dependiendo de cada estado. En algunos mascarilla, en algunos certificado y en México nada de nada, aunque la última semana sí hemos notado más el tema”, apunta.

Tras esta primera etapa del viaje, que va narrando a través de su página www.polvoenloszapatos.com, la idea de Hugo e Isa es volar ahora a Guatemala, donde permanecerán durante 10 días. “Ahora vamos a acelerar un poquito. Hemos contratado un tour organizado durante 5 días porque era más cómodo y nos sentíamos más seguros”, comenta.

El viaje seguirá “por Costa Rica, ya que Honduras, El Salvador y Nicaragua nos lo saltamos, pero allí sólo estaremos un par de días porque ya estuvimos hace unos años y nos vamos directos a Panamá en autobús”.No saben, sin embargo, por dónde continuarán. “Estaremos en Panamá 12-15 días y después tenemos la duda. Si seguimos hacia el sur nos va a coger el invierno de Sudamérica, vamos a llegar a Argentina y Chile en marzo/abril y allí será pleno invierno. Si vamos a la Patagonia o el sur lo vamos a pasar mal. Entonces estamos pensando si de Panamá saltar a Chile y Argentina y después subir hacia arriba cuando a ellos les esté llegando el invierno, a Ecuador y Perú, y huimos del invierno”.

“Sea como sea el día que crucemos el Pacífico hacia Nueva Zelanda sí que nos va a coger el invierno neozelandés y el australiano pero bueno, gajes del oficio, tampoco pasa nada”, cuenta entre risas este joven jerezano.

Hugo cuenta emocionado cada uno de los puntos que han recorrido pero reconoce que uno de los enclaves que más le ha gustado han sido “las Montañas Rocosas de Canadá, ha sido una pasada. Es un lugar increíble, es un paraíso, un sitio montañoso con una vegetación brutal que no hemos podido disfrutar al 100% al estar todo nevado y congelado. Nos llegó a hacer menos 10 grados a principios de noviembre”. “Es un sitio para volver”, destaca.

A pesar de ello, afirma que “nunca me arrepiento de no ver sitios porque es la excusa perfecta para volver. Es lo típico que se dice de ‘yo volveré’, pero yo de verdad vuelvo, no sé cuánto tardaré pero tengo que volver a Canadá en verano”.

Igualmente, asegura que “San Francisco nos enamoró, es una pasada. La chica que nos acogió, nos lo puso muy fácil todo”.

Sin duda, “lo mejor del viaje está siendo la gente que estamos conociendo. Esta chica estaba bien posicionada y tenía una habitación para nosotros pero en México, gente que no tiene nada también nos está abriendo las puertas de sus casas y hay personas muy humildes”.

“Es muy bonito salir de las zonas turísticas y meternos en casa de la gente, en la vida de la gente que no sólo te alojan sino que se preocupan por ti. Es de lo más interesante que estamos viviendo”, reconoce sin dudarlo.

El único ‘problema’ de dar la vuelta al mundo a lo largo de un año es la maleta. Entre risas explica que “ahora mismo estoy en un caos existencial conmigo mismo. Mi mochila tiene 60 litros, es una mochila que se queda pequeña para una vuelta al mundo pero que pesa mucho, entonces muchas veces pienso en vaciarla un poco y comprarme otra para no ir tan cargado”. “Pesa 14 kilos y además llevo la mochila de la cámara de fotos. Vamos demasiado cargados y cada vez que cogemos un vuelo tenemos que facturar. A final de año nos vamos a dejar un dineral y nos podríamos haber comprado la ropa que llevamos dentro siete veces”, comenta.

Sin embargo, hace hincapié en que “es complicado hacer la maleta para un año si te vas a estar movimiento por todo el mundo porque vamos a pasar por las cuatro estaciones. Lo mejor es optar por una mochila más pequeña e ir comprando lo que necesitas… Lo de la mochila está siendo un constante debate”.

De momento, Hugo e Isa no tienen una fecha cerrada de vuelta. La idea era estar un año, es decir, volver en octubre. Sin embargo, creen que les faltan unos 10 u 11 meses para recorrer todos los países que tienen pensados. A pesar de ello, detalla que “lo que sí queremos es estar para Navidad de este año. Aun así, todo se puede cambiar, porque puede que nos cansemos y nos volvamos antes o que se nos gaste el dinero. O al revés, que estemos muy cómodos en un sitio y queramos estar un mes”.