La vuelta al mundo comienza en Jerez

Hugo Reguera es jerezano aunque lleva muchos años residiendo fuera de la ciudad. Su vida era bastante cómoda hasta ahora. Trabajaba como director de hotel en Barcelona y su pareja, la madrileña Isa Pérez, era jefa de recepción también en un hotel de la ciudad condal. Ambos, como apasionados de los viajes que son, aprovechaban cada oportunidad que tenían para visitar distintos lugares. Alrededor de 70 países ha conocido Hugo hasta la fecha y unos 50, Isa.

Sin embargo, la pareja ha decidido dar un giro a sus vidas y mudarse a Jerez dejando sus empleos pero cumpliendo antes un deseo: dar la vuelta al mundo. Esta decisión es la que los ha convertido esta semana en protagonistas de ¡Anda ya!, el programa de Cristina Boscá y Dani Moreno en los 40 Principales. En la emisora buscaban historias de cambios de vida radicales y, sin duda, la de ellos lo es.

En plena mudanza de Barcelona a su ciudad, Hugo cuenta a Diario de Jerez el porqué de este giro en sus vidas. Son tres las razones principales: la pandemia, su madre y el escritor ya fallecido Javier Reverte.

A pesar de que estudió Informática primero, su vida ha estado muy ligada al turismo desde que trabajó un verano en el hotel de su tío en Sevilla. Un empleo provisional que, al final, le empujó a estudiar Turismo. Ahora a sus casi 38 años, este jerezano cree que es el momento de comenzar una nueva etapa tras haber vivido en Madrid, Dublín y Barcelona.

“Ha sido un cúmulo de muchas cosas. Para empezar una pandemia que ha supuesto un año durísimo para el sector y que me ha hecho un poco abrir los ojos y decir: ‘Esto puede pasar en cualquier momento. ¿Soy feliz con lo que hago? Que cualquier día esto se acaba’”, reconoce.

Además, “mi madre tiene Parkinson y siempre me ha dicho ‘Hugo, viaja y escribe’. Así que un poco lo de mi madre, juntándose con una pandemia, con que llevábamos ya cuatro años en Barcelona… Mi chica tiene 30 años y yo voy a cumplir 38 y pensando en ser padres no queríamos serlo ni en Madrid ni Barcelona, sino en un sitio más pequeño. Así que decidimos ‘vámonos para Jerez’ y empezamos una nueva etapa vital allí”.

Aun así, antes de asentarse en Jerez y como grandes viajeros que son ambos, tenían claro que no querían ser padres “antes de hacer un gran viaje”. Un gran viaje que lleva años en la cabeza de Hugo y en el que "no puede faltar el tren Transiberiano que cruza Rusia". “Otro sueño que he tenido siempre es ir a Australia y ya con los años eso se ha ido hilando y pensé ‘oye, ¿y si empiezo en Jerez y voy hasta Moscú y allí cojo el Transiberiano y llego a China, luego bajo a Australia…’. Y así fue como se fue componiendo un poco la vuelta al mundo”.

¿Y el dinero para hacer un viaje así? Hugo e Isa lo tienen claro: “Es cuestión de prioridades”. “Nosotros nos tenemos coche, no somos de estar todo el día por ahí de fiesta gastando dinero tontamente, no fumamos… Nosotros de toda la vida ahorramos y nos vamos de viaje. Nuestra prioridad es viajar. Podríamos ir a hoteles de 5 estrellas pero no lo hacemos, preferimos hacer 3 o 4 viajes en un año y no uno. Entonces hemos ido ahorrando. Tampoco es que tengamos una millonada pero para un año sin pasar mucho tiempo en países caros y pasando un poco más de tiempo en países baratos, yo creo que llegamos”, comenta.

La fecha de inicio del viaje no está cerrada de forma definitiva por la pandemia. Aun así, el 1 de octubre tomarán la decisión final. No obstante, explica que “si en una época normal no sabemos lo que un viaje te depara, ahora mismo con las restricciones es prácticamente imposible ceñirte a un itinerario. Nos gustaría comenzar por el Transiberiano, ese sueño es como la espina de este viaje, lo más importante. Parece ser que el día 21 nos abren Rusia a los españoles pero si no abriera le daríamos la vuelta al viaje, iríamos a Canadá primero y a América del Sur, y de allí a Australia y hacia arriba”.

Los amantes de los viajes podrán seguir la vuelta al mundo de Hugo e Isa a través del blog www.polvoenloszapatos.com y, además, la pareja abrirá una cuenta en Instagram para relatar sus aventuras durante los próximos meses. “En la pandemia descubrí a Javier Reverte, escritor de viajes ya fallecido. Es una pasada, siento una admiración profunda y, gracias a él y mi madre que siempre me ha dicho ‘viaja y escribe’, contaremos el día a día en Instagram y semanalmente escribiré un artículo por etapa”, adelanta Hugo.

A pesar de los planes, ya avisa de que este será un “viaje abierto, sin prisas y flexible”. “Si se nos va el dinero y no hemos dado la vuelta, pues nos volvemos. Aguantaremos hasta que el dinero aguante”, asegura, añadiendo que “podría pasar que sin salir de Europa nos encante un sitio y nos quedemos. Hacer planes para un viaje de esta envergadura es una tontería porque probablemente no los vayas a cumplir. La idea de fondo es hacer el viaje y empezar en Jerez una nueva vida”.

Sobre qué pasara una vez que se instalen en Jerez, Hugo reconoce que “hay incertidumbre, tenemos un poco de dudas de ‘¿a la vuelta qué?’. Mi padre es agricultor jubilado en Jerez y mi idea es, además de ayudarle con mi madre, ayudarle con el campo”. De hecho, “si lo veo factible, una idea es continuar yo con el campo”. Incluso, “como venimos de hoteles, que además de alojamiento se venden eventos, pues podríamos arreglar el cortijo del campo para bodas, que en Jerez es bastante típico”. “Por ahí van los tiros, pero si no nos funciona pues a lo mejor lo intentamos en Sevilla o Málaga”, augura Hugo, dejando claro que su intención es estar ahora “más cerquita de la familia”.