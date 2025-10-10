Problemas en el Hospital de Jerez: bajas, plazas y turnos sin cubrir, contrataciones próximas y sobrecarga

El Sindicato Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios (Tecnos) alerta de problemas en el servicio de Radioterapia en el Hospital de Jerez. La organización denuncia que en estos momentos no se está atendiendo a pacientes en horario de tarde "por falta de personal".

Damián Moreno, delegado sindical de Tecnos, explica que "nos hemos llevado todo el verano con un técnico por la mañana, porque se repartieron así los turnos por caridad humana. Pero ya no se puede más. Ambos técnicos han vuelto a su horario de mañana por lo que para las tardes no hay nadie. Estamos hablando de pacientes oncológicos".

Además, el sindicato alerta de que en la Unidad de Radiología hay cuatro bajas sin cubrir, así como la plaza por la jubilación de un coordinador técnico. "Teniendo en cuenta que ahora entramos en una época de muchos problemas respiratorios, sabemos que las pruebas se duplicarán y no habrá personal", declara el delegado, añadiendo que también hay problemas de personal en el laboratorio del Hospital: "En Hematología Molecular tendríamos que tener cinco técnicos y sólo hay dos en turno de mañana, por lo que las pruebas se están retrasando".

En cuanto a las pruebas de diagnóstico por imagen, TAC, Moreno explica que ante la falta de recursos y la demanda de pruebas "se está creando una lista de pacientes virtual, con una máquina de TAC virtual y un técnico virtual, es decir, que no existen. A estos usuarios se les cita como al resto que sí tiene una máquina asignada y se van 'metiendo' en los huecos para evitar engrosar más las listas de espera. Esto conlleva una sobrecarga brutal".

"Todo esto se debe a la falta de contratación, que repercute tanto en la calidad asistencial para los usuarios como en los profesionales", concluye Moreno.

El SAS responde a la denuncia de Tecnos

Desde el área sanitaria responden que el Servicio de Radioterapia de Jerez tiene dos plazas de técnico y detallan que "actualmente, una de ellas está ocupada por una persona que tiene una reducción de jornada y se ha solicitado la cobertura de la reducción para cubrir ese hueco. En la otra plaza ha surgido una incidencia no programada y se está estudiando cómo resolverlo".

En cuanto a la situación en las pruebas de TAC, el área informa de que "sólo hay una lista de espera de TAC, una lista de espera única, que gestionan los propios radiólogos por criterio clínico y por proceso asistencial". Sobre la falta de personal en Radiología, la Administración detalla que "un radiólogo se ha dado de baja y el Área inmediatamente ha pedido la cobertura de esa baja, aunque en cualquier caso, la actividad se sigue manteniendo igual y no hay merma para los pacientes que ya estaban citados".