Los sindicatos amenazan con nuevas movilizaciones en las torres de control de aeropuertos como Jerez

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y Comisiones Obreras (CCOO) han pedido este lunes al Ministerio de Transportes que, en coordinación con la Agencia EstatadeSeguridad Aérea (AESA), aplique la normativa vigente que regula el sector ante "la grave situación" de la empresa Saerco, que gestiona la torre de control del Aeropuerto de Jerez, y han advertido que la no actuación, en sus palabras, llevaría a nuevas movilizaciones en las torres de Saerco. Los sindicatos han manifestado su "profunda preocupación" por la situación que atraviesa esta compañía y han alertado de las repercusiones que esta puede tener sobre la seguridad operacional, la continuidad del servicio y los derechos laborales del personal de control aéreo.

Estas peticiones se producen tras una sentencia reciente de la Audiencia Nacional en la que el proveedor de servicios de tránsito aéreo Saerco reconoció su incapacidad para cumplir con las condiciones laborales establecidas en el Laudo Arbitral obligatorio, al considerar que su aplicación podría llevar a la empresa a la quiebra. Los sindicatos han instado a las autoridades a actuar "con la celeridad y contundencia que este asunto requiere" y han advertido que la no actuación, en sus palabras, llevaría a nuevas movilizaciones en las torres de Saerco.

Consideran "imprescindible" que las autoridades competentes asuman su responsabilidad y adopten las medidas necesarias, ya que, a su juicio, la situación pone en cuestión la capacidad de la empresa para cumplir con el principio de sostenibilidad económica. USCA ya pidió al Ministerio a finales de julio que suspendiera cautelarmente la certificación de Saerco como proveedor de servicios de tránsito aéreo y encomendara de forma provisional la gestión de estas operaciones a Enaire, la entidad pública que controla la mayoría del espacio aéreo en España.

Saerco opera actualmente en las torres de control de aeropuertos como Jerez, Sevilla, Vigo, A Coruña, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, aunque los sindicatos advierten de que la situación es "especialmente delicada" en Canarias, donde el transporte aéreo es esencial para la conectividad ciudadana, más allá del turismo.