Todo sobre el proceso judicial de Jesús de Nazaret, en el Obispado de Jerez

El catedrático y doctor en Filología Clásica y Derecho Macario Valpuesta Bermúdez ofrecerá este jueves, 26 de febrero, a las 20:00 hora, en el Obispado de Jerez, una conferencia titulada 'El proceso judicial de Jesús de Nazaret', en la que abordará los aspectos jurídicos e históricos del proceso judicial que culminó con la crucifixión de Jesús de Nazaret. Una cita en la que analizará desde una perspectiva legal y filológica los procedimientos judiciales ante el Sanedrín y ante Poncio Pilato, y hará una aproximación académica a uno de los episodios más estudiados y trascendentes de la historia. La entrada será libre hasta completar aforo.

Macario Valpuesta Bermúdez (Sevilla, 1959) es doctor en Filología Clásica y en Derecho. Ha sido catedrático de bachillerato enseñando latín y griego, y profesor asociado de Derecho Romano en la Universidad Pablo de Olavide. Entre 2020 y 2022 fue diputado por Sevilla en el Parlamento de Andalucía y presidente del Grupo Parlamentario de VOX durante la XI Legislatura.

En la actualidad, Valpuesta es profesor asociado en la Universidad CEU Fernando III, donde imparte Teoría del Derecho. Es autor de diversas obras y numerosos artículos que combinan el conocimiento del mundo clásico con el análisis jurídico.

Este encuentro representa una oportunidad única para reflexionar sobre un proceso judicial que marcó la historia de la humanidad, analizado desde la rigurosidad académica y el conocimiento experto del derecho antiguo.