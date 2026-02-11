La profesora María Marcos Cobaleda abre las III Jornadas de Estudios Andalusíes en Jerez

Un momento de la inauguración de las jornadas con el presidente del CEHJ, Francisco Barrionuevo; el delegado Antonio Real, Miguel Ángel Borrego y la profesora María Marcos.

El Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ) celebró este martes la conferencia inaugural de las III Jornadas de Estudios Andalusíes, un ciclo académico ya consolidado dentro del panorama de los estudios históricos sobre al-Andalus, coordinado por Miguel Ángel Borrego y organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez y la Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes.

La sesión inaugural estuvo a cargo de María Marcos Cobaleda, profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de Málaga y una de las mayores especialistas internacionales en el mundo almorávide, particularmente en lo relativo a su arte y arquitectura.

La conferencia tuvo lugar en la Sala Šarīš Šiḏūna del Museo Arqueológico Municipal de Jerez, a las 19:00 horas, espacio que se convierte así en punto de encuentro, una vez más, para investigadores, estudiantes y público interesado en la historia andalusí.

La conferencia de María Marcos Cobaleda ofreció una visión de conjunto sobre el arte almorávide, analizando sus principales aportaciones formales y técnicas, así como su proyección en el Occidente islámico. Se abordaron los procesos de transmisión artística entre al-Andalus y el Magreb, la consolidación de lenguajes arquitectónicos propios y la pervivencia de estos modelos en etapas posteriores del Mediterráneo medieval.

Desde esta perspectiva amplia, la intervención permitió también contextualizar el caso andalusí peninsular y aportar herramientas de análisis aplicables al patrimonio del suroeste de al-Andalus. En particular, abrió sugerentes líneas de interpretación para el estudio de la arquitectura islámica de Jerez —tanto en el ámbito defensivo como religioso, incluyendo espacios como el Alcázar o las antiguas mezquitas urbanas—, contribuyendo a matizar debates aún vigentes sobre la adscripción cronológica de determinados elementos constructivos, en ocasiones situados entre fases almorávides, almohades o incluso precedentes.

En este sentido, la conferencia ofreció claves comparativas útiles para una mejor comprensión del desarrollo arquitectónico andalusí en la ciudad y su inserción en las dinámicas artísticas del Occidente islámico medieval.

La conferencia inaugural marca el inicio de unas jornadas que, en su tercera edición, están dedicadas monográficamente al estudio del periodo almorávide y su huella en el territorio andalusí, reuniendo a especialistas de primer nivel y consolidando a Jerez como espacio de referencia para la investigación histórica sobre al-Andalus. Entrada libre hasta completar aforo.

Programa

Miércoles 11 de febrero · 19:00 h

'La moneda perdida de Jerez: peso, arte y fe en las cecas almorávides'. Salvador Peña Martín (Universidad de Málaga).

La moneda es un documento histórico de primer orden. A través de las cecas almorávides, esta ponencia analiza el papel de Jerez en los circuitos económicos, ideológicos y religiosos del mundo islámico medieval.

Jueves 12 de febrero · 19:00 h

'Defender la ciudad: ¿murallas almorávides en Jerez?'. Diego Bejarano Gueimúndez (Centro de Estudios Históricos Jerezanos).

Las murallas de Jerez, pieza clave del paisaje andalusí y del patrimonio local, se analizan en esta conferencia desde la arqueología profesional, abordando su posible cronología taifa-almorávide, sus fases constructivas y los retos de su recuperación para la ciudadanía.

Viernes 13 de febrero · 19:00 h

Conferencia de clausura: 'Palabras en piedra: epigrafía del mundo almorávide andalusí'. Jorge Lirola Delgado (Universidad de Almería · Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes).