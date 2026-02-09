Llega a las librerías la historia novelada de la jerezana La Marquesita

Novela histórico-costumbrista inspirada en la zarzuela homónima, el escritor jerezano Antonio Mariscal Trujillo acaba de publicar 'La Marquesita' (Peripecias LIbros). Es un Relato ambientado en el Jerez de la segunda década del siglo XIX tras finalizar la Guerra de la Independencia y la consiguiente la marcha de las tropas francesas que habían ocupado la ciudad dos años antes. Novela eminentemente costumbrista que discurre en un contexto histórico, en parte novelado trasladando al lector al año 1814.

Portada de La Marquesita.

Aristócratas, buhoneros, poetas, charlatanes, vecinas, vendedores ambulantes, inquisidores o pregoneros forman un curioso mosaico de personajes paralelos a la vida de los protagonistas: José María y Mercedes. El primero, un antiguo guerrillero que combatió a las tropas napoleónicas en las montañas del norte de España, y que anteriormente tomó parte en la Batalla de Bailén formando parte del legendario batallón de lanceros conocidos por la historia como los Garrochistas de Jerez. Ella, una bella y gentil muchacha que por sus grandes cualidades y su finura los vecinos de la collación de San Mateo llamaban La Marquesita. Ambos protagonizan en esta obra una historia de amor llena de avatares que la fuerza del cariño acabó por vencer. En resumen, "una deliciosa obra con un plantel de populares personajes que nos trasladarán a unos sugestivos tiempos pretéritos", apunta el autor.