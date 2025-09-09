Programa del II Maratón Teatral en Jerez: horarios y entrada gratuita

El Ayuntamiento de Jerez ha acogido la presentación del II Maratón Teatral, una cita que refuerza la "apuesta municipal" por el teatro amateur y por el talento cultural de toda la provincia. El acto, celebrado en el patio del Consistorio, ha contado con la intervención del delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, que ha estado acompañado por el presidente de la Federación Gaditana Andaluza de Teatro Amateur (FEGATA), Luis Mariano Fau Cuartero, y el secretario de la entidad, Ignacio López Rodríguez de Medina.

El delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha subrayado que “para el Ayuntamiento de Jerez es un verdadero orgullo sumarse a esta gran iniciativa, que celebra ya su segunda edición y que en tan poco tiempo se ha consolidado como un referente para el teatro amateur en nuestra provincia”. Zurita ha señalado igualmente que “este maratón es una muestra de que cuando las cosas se hacen con trabajo, pasión y compromiso, el éxito está garantizado”, poniendo en valor que “este tipo de iniciativas no solo fomentan la vida cultural de Jerez, sino que también refuerzan la candidatura de nuestra ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031".

En sus palabras, el delegado ha dado la bienvenida a todas las compañías participantes y ha recordado que las funciones se celebrarán en la Sala Compañía, un espacio recientemente renovado “para ofrecer la máxima comodidad, seguridad y calidad en cada representación”, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Por su parte, tanto el presidente de FEGATA, Luis Mariano Fau Cuartero, como su secretario, Ignacio López Rodríguez de Medina, han agradecido el apoyo institucional, subrayando la importancia de este encuentro como punto de unión y de convivencia entre los grupos de teatro amateur de la provincia. En nombre de la federación, han destacado la generosidad y el esfuerzo de todas las compañías participantes y la ilusión y dedicación con las que han preparado esta segunda edición, resaltando el creciente número de grupos teatrales amateur de la provincia sumados a la federación, integrada actualmente por 16 agrupaciones.

Cabe recordar que la Federación Gaditana Andaluza de Teatro Amateur, forma parte de la Confederación Andaluza de Teatro Amateur, la Confederación de Teatro Amateur 'Escena Amateur", así como de la Asociación Internacional de Teatro Amateur, IATA.

Programa del II Maratón Teatral