El Programa Leader impulsa 147 proyectos en la Campiña de Jerez y Costa Noroeste

La Asociación para el Desarrollo Rural (GDR) de la Campiña de Jerez y Costa Noroeste de Cádiz ha presentado en su reunión de asamblea, celebrada en Trebujena el pasado 16 de diciembre de 2025, el balance final de la gestión de las ayudas del programa LEADER correspondientes al marco comunitario 2014-2022, que concluye ahora a finales de 2025.

Los resultados confirman el dinamismo del tejido empresarial y asociativo de las comarcas con un impacto excepcional, impulsando 147 iniciativas que han movilizado una inversión total de 13.022.217,47 euros. Este logro es fruto de una financiación pública de 7.601.196,66 euros complementada por una aportación privada de 5.421.020,81 euros, demostrando la capacidad del programa para actuar como un catalizador estratégico que multiplica el valor de los fondos europeos para forjar un futuro próspero y sostenible en nuestros territorios rurales.

Infografía-balance del Programa Leader.

Impacto económico y social

El verdadero valor del programa LEADER se mide no sólo en términos de inversión, sino en su capacidad para transformar la vida de las personas, generando empleo sostenible, fomentando la igualdad de oportunidades y frenando la despoblación en el medio rural. El balance del GDR refleja un profundo impacto en el tejido socioeconómico de la Campiña de Jerez y la Costa Noroeste.

Impacto en el empleo, la mujer y la juventud

La creación y consolidación de puestos de trabajo ha sido uno de los pilares fundamentales del programa, con un enfoque especial en colectivos clave para el futuro del territorio:

Total de empleos (UTAS): Se han generado 252, de las cuales 66 corresponden a empleos directos de nueva creación y 186 a puestos de trabajo que se han mantenido o mejorado gracias a las inversiones.

Empleo Femenino: Un total de 97,5 UTAS (38,70% del total) han sido ocupadas por mujeres, subrayando el firme compromiso del programa con la igualdad de género y el empoderamiento femenino en el ámbito rural.

Empleo Juvenil: Se han generado 42,45 UTAS (16,85% del total) para menores de 35 años, lo que demuestra el apoyo directo al relevo generacional y a la fijación de talento joven en las comarcas.

El dinamismo del territorio se reflejó en el alto volumen de solicitudes de ayuda tramitadas desde el Grupo, de las cuales 248 obtuvieron resolución positiva, y finalmente 147 iniciativas —productivas y no productivas— se ejecutaron, justificaron y pagaron a término. Esto indica el gran interés, dinamismo y ambición emprendedora que late en las comarcas por realizar proyectos. Además, los datos reflejan un importante efecto multiplicador, ya que estas subvenciones sólo alcanzan un porcentaje de la inversión total, ya que la financiación pública alcanza una horquilla entre el 50% y el 100% en algunos casos, según la línea de ayuda o tipología de entidad beneficiaria. Por ello, el GDR estima que la inversión inducida o cofinanciada ha superado los 5.421.020,81 millones de euros. Este volumen de inversión se refleja en la extraordinaria diversidad de proyectos que han fortalecido todo el tejido comarcal. Estos proyectos se han presentado en 4 convocatorias para el territorio de Campiña de Jerez y 3 para la Costa Noroeste, y han estado cofinanciados al 90% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) con enfoque LEADER y al 10% por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

Impulso al tejido comarcal: Pymes, Entidades Locales y Tercer Sector

Siguiendo la máxima del GDR de que "todo lo agrario es rural, pero no todo lo rural es agrario", el programa LEADER ha financiado un amplio espectro de beneficiarios y proyectos, demostrando una visión integral del desarrollo que va más allá sólo del sector primario, para abarcar todas las facetas de la vida en el medio rural.  Apoyo a Empresas: Se ha dado respaldo a 110 PYMES, 6 de ellas de nueva creación, impulsando la competitividad en sectores tan diversos como el turismo rural (enoturismo, alojamientos), los servicios agrícolas, la modernización de maquinaria, la digitalización de negocios, la industria agroalimentaria y la creación de nuevos servicios para la población local.

Proyectos de Ayuntamientos: Las entidades locales han promovido iniciativas clave para mejorar la calidad de vida de su población, como actuaciones de rehabilitación o dotación de edificios para usos públicos, la mejora de la eficiencia energética en instalaciones municipales, la realización de cursos de empleabilidad juvenil, el acondicionamiento y señalización de caminos vinculados al enoturismo en municipios como El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Rota y Chipiona.

Iniciativas del Tercer Sector: Las entidades comarcales, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro han sido protagonistas en el desarrollo social. Se han financiado proyectos de formación, la creación de coworkings y viveros de empresas y, de forma muy destacada, la puesta en marcha o mejora de infraestructuras clave para la igualdad, conciliación e integración de la diversidad funcional, como un Centro de Día de la Asociación de Familiares de Alzheimer, una Residencia de Autismo, un Centro de Educación Infantil inclusivo, mejoras en Centros Ocupacionales etc.

Iniciativas Estratégicas ITI de Cádiz

Gracias a los fondos adicionales de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Cádiz, el GDR ha podido reforzar dos ámbitos de actuación estratégicos:

Empleabilidad Juvenil: Se ha subvencionado contratación de jóvenes y desarrollado formaciones específicas de las que se han beneficiado 1.231 jóvenes, incluyendo prácticas en empresas que han mejorado sus oportunidades de inserción laboral.

Enoturismo: Se ha consolidado la apuesta por la especialización inteligente en el sector del enoturismo combinando la inversión pública y privada para posicionar el Marco del Jerez como un destino de referencia nacional. Es importante resaltar la labor de coordinación que ha realizado el GDR para unificar criterios, poniendo en contacto las iniciativas con la Asociación Ruta del Vino de Jerez y el Consejo Regulador, apoyando con fondos del programa proyectos señeros como ‘Pagos del Sherry’, que han permitido trabajar con una visión de conjunto. Los fondos han apoyado la creación de alojamientos en casas de viña, centros de interpretación, espacios para catas y actividades enológicas, la mejora de caminos rurales etc. articulando una oferta turística integral.

Proyectos de cooperación

La visión estratégica del GDR se ha extendido más allá de sus comarcas a través de su participación en proyectos de cooperación. Durante este periodo, se han ejecutado dos iniciativas centradas en el turismo activo con una inversión total de 54.251,72 euros: ‘Territorios activos y conectados, Turismo innovador y sostenible’ - aprovechando los recursos naturales y patrimoniales- y ‘Rutas Turísticas y Culturales en las provincias de Cádiz y Sevilla’ -con el que se inició el trabajo para diseñar la ruta jacobea que conecte nuestra provincia con el Camino de Santiago-, reforzando el posicionamiento de nuestros territorios como un destino dinámico y conectado.

Balance positivo

El balance general del programa ha sido muy positivo, un logro aún más destacable considerando que la Asociación superó una situación difícil al comienzo del periodo, que se superó gracias a la implicación de los municipios, la valentía de los promotores y la apuesta decidida del equipo de gestión.

Susana Sánchez Toro, presidenta del GDR Campiña Jerez y Costa Noroeste, ha valorado así los resultados: “Reflejan el esfuerzo colectivo y la implicación del tejido social, empresarial y público de las comarcas. La gente de nuestro territorio rural sigue demostrando su capacidad para generar oportunidades y futuro. Porque como dice el lema de nuestra Estrategia para 2023-2027: Mano a Mano, Somos Más”.

La presidenta también quiso poner en valor el papel de la Junta Directiva, la Asamblea y del equipo técnico del GDR, destacando su labor como un servicio comunitario y público esencial, cercano y fundamental para el asesoramiento y acompañamiento de los promotores en todo el territorio, cuyo sello de identidad es la cercanía en el trato y el estar a pie de territorio.

El Futuro: Novedades del Marco LEADER 2023-2027

Con la experiencia y los resultados del ciclo que ahora finaliza, el GDR ya trabaja en el nuevo marco de programación LEADER 2023-2027, que se ejecutará hasta finales de 2029. Este nuevo periodo llega con importantes novedades diseñadas para agilizar la gestión y maximizar el impacto de las ayudas.

1. Sistema de Gestión Simplificado: Se recupera un modelo de evaluación por orden de llegada para los proyectos que cumplan una puntuación mínima. Este cambio, que recoge las demandas del propio GDR y de las personas promotoras, reducirá significativamente la burocracia y los retrasos generados por el anterior sistema de concurrencia competitiva, agilizando drásticamente los plazos de resolución.

2. Unificación del Territorio: Las zonas de la Campiña de Jerez y la Costa Noroeste se integrarán en una única Estrategia de Desarrollo Local, lo que permitirá una gestión más cohesionada y eficiente de los recursos.

3. Financiación al 100% para Entidades sin Ánimo de Lucro: Una de las mejoras más esperadas. El tercer sector podrá acceder a una financiación completa de sus proyectos, lo que eliminará la necesidad de endeudamiento y potenciará su capacidad de acción social.

4. El Innovador "Cheque Rural PASE": Se crea una nueva herramienta para emprendedores que ofrecerá hasta 50.000 euros para poner en marcha una idea de negocio. Su principal novedad, inédita en la historia de estos fondos, es que se concederá un anticipo en el momento de la aprobación, permitiendo ayudar a emprender desde cero basándose únicamente en la viabilidad del proyecto.