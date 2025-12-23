'Cultivo Desterrado' alcanza la final del reto de Tierra de Oportunidades de CaixaBank y el Grupo de Desarrollo Rural de Jerez (GDR)

CaixaBank, en colaboración con el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Campiña de Jerez y Costa Noroeste de Cádiz, ha puesto en marcha de nuevo en 2025 el programa Tierra de Oportunidades, una iniciativa con la que apoya e impulsa el emprendimiento rural y la creación de empleo, al mismo tiempo que contribuye a fijar la población de los núcleos rurales.

Para ello, la entidad financiera firmó un convenio el pasado abril con el Grupo de Desarrollo Rural Campiña de Jerez y Costa Noroeste de Cádiz con el objetivo de impulsar la creación de empleo a través de dos líneas de actuación: una primera fase que incluía una convocatoria de ayudas directas a emprendedores/as rurales, que también se han incorporado a una comunidad y red de emprendimiento mayor; y, una segunda fase, para diseñar un programa de formación y acompañamiento para detectar sus necesidades e impulsar nuevos proyectos. El convenio de colaboración, dotado con 10.000 euros, contemplaba el lanzamiento de la convocatoria a emprendedores/as de la comarca, entre los que se eligieron los cuatro proyectos con un mayor potencial de crecimiento y de creación de empleo rural, capacidad de innovación y viabilidad económica y técnica. Proyectos de emprendimiento con un modelo de negocio sostenible, con actividad en una población inferior a 10.000 habitantes, facturación menor de 300.000 euros y menos de 10 trabajadores/as.

De las 8 candidaturas recibidas, las cuatro iniciativas seleccionadas (La Buena Siembra SCA, Marifé Wellness, Era Cultura y Cultivo Desterrado) recibieron un reconocimiento y recogieron sus premios de mil euros en un acto que tuvo lugar el pasado julio en Puerto Real. Después, se incorporaron a una comunidad on-line de emprendedores lanzada con el impulso de CaixaBank y al concurso formativo nacional El reto de Tierra de Oportunidades, donde optar a nuevos premios.

Cultivo Desterrado ha quedado clasificado en la duodécima posición, lo que le asegura una plaza entre los 20 finalistas, presencia en la gala nacional para defender su proyecto y optar a nuevos premios. Se trata de un proyecto que quiere recuperar la singularidad de “el navazo” en la agricultura de la Costa Noroeste ("cultivamos innovación, manteniendo tradición", comenta su promotor Rafael Monge) para demostrar que tiene un potencial de producción diferenciador y competitivo; que se puede hacer agricultura con agua salobre y cultivar en zonas áridas con escasez de agua, como La Algaida de Sanlúcar de Barrameda.

Jornadas de conocimiento y Visita buena práctica de emprendimiento rural en Trebujena

En dicho evento celebrado ayer en Trebujena, han estado presentes y participado la presidenta del GDR, así como diversas personas, autoridades y entidades del tejido socioeconómico del territorio, destacando el alcalde de Trebujena, Ramón Galán, representación de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Agricultura en Cádiz, así como de entidades del partenariado del GDR como AJE Cádiz, ASAJA, AFANAS, Asoc. Levante, Asoc. Carriles, Autismo Cádiz, Ayuntamientos de Chipiona y Rota, etc. Del mismo modo, diversas personas emprendedoras de la zona se acercaron para conocer las experiencias y consejos que podían ofrecer los promotores de las buenas prácticas a presentar.

Por parte de CaixaBank asistieron Esperanza Alonso, referente Agro Jerez-Sanlúcar de CaixaBank –quien participó en la apertura del acto-, y el director de la oficina CaixaBank de Trebujena, José Manuel Fernández. “CaixaBank está profundamente comprometida con la inclusión financiera de las zonas rurales de este país; un compromiso que demuestra cada día con la implantación de oficinas en pequeñas poblaciones, su promesa de no abandonar ninguna localidad en la que sea la única entidad, el apoyo al sector agroalimentario a través de su línea de negocio AgroBank y a los emprendedores a través de MicroBank y, ahora, también gracias al programa Tierra de Oportunidades. Estamos convencidos de que el emprendimiento y la creación de empleo son las claves para que las zonas rurales puedan desarrollarse y ofrecer un futuro de bienestar a sus habitantes”, ha subrayado Esperanza Alonso, Referente Agro JerezSanlúcar de CaixaBank. La presidenta del GDR Campiña Jerez y Costa Noresta de Cádiz, Susana Sánchez Toro, por su parte, ha destacado que “en el ADN de nuestra asociación está la colaboración con todo tipo de redes y entidades público-privadas que quieran apoyar el desarrollo socieconómico de nuestras zonas rurales, y por ello llevamos ya dos ediciones de este programa, que es una vía más para ayudarnos a que se fije población emprendedora y generar empleo en el entorno rural de la Campiña de Jerez y la Costa Noroeste". Este evento ha servido para compartir experiencias y conocimiento entre proyectos en marcha y nuevos emprendedores, así como para poner en valor el trabajo de inicativas que vienen desarrollando el tejido socieconómico de Trebujena.

Sobre Tierra de Oportunidades CaixaBank

Tierra de Oportunidades es un programa de Acción Social CaixaBank que impulsa la creación de empleo, el emprendimiento y la fijación de población en el entorno rural con el objetivo de aportar soluciones al reto demográfico del país, ya que más del 80 % de los 8.131 municipios tienen menos de 5.000 habitantes y la pérdida de población es continua. El foco principal del programa es el emprendedor rural como vía de dinamización del entorno rural y como protagonista de proyectos con futuro, bien por tener una idea a punto de lanzarse, bien por crear una nueva línea de negocio en una pequeña empresa que está en proceso de crecimiento. Para llegar a estas iniciativas de emprendimiento, las direcciones territoriales de CaixaBank han buscado una alianza con los Grupos de Desarrollo Rural (GDR), conocedores del tejido económico de las comarcas, para ayudar directamente al emprendedor rural, detectar sus necesidades y ofrecerle formación y ayudas económicas a través de estos GDR. Tierra de Oportunidades es un programa colaborativo en el que se implican diferentes áreas de CaixaBank con acompañamiento y mentorización (Voluntariado CaixaBank), con financiación (MicroBank y AgroBank).