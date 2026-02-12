El programa ‘Oportunidades Empresariales y Profesionales del Patrimonio de Jerez’, en marcha

El Ayuntamiento de Jerez impulsa la V edición del programa 'Oportunidades Empresariales y Profesionales del Patrimonio de Jerez' a través de la delegaciones de Empleo y de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, con el objetivo de "explorar y acercar al sector herramientas y oportunidades de negocio derivadas del rico patrimonio que tenemos en Jerez", ha destacado el teniente de alcaldesa de Empresa y Trabajo Autónomo, José Ignacio Martínez.

Esta V edición ofrece un programa "muy diverso y adaptado a las nuevas necesidades tecnológicas de estos sectores económicos" y se desarrollará desde el 18 de febrero y hasta el 11 de junio. En resumen, el programa trata de adaptar su formato y duración a una situación de crecimiento y desarrollo del sector turístico y de nuevas oportunidades para el sector de la cultura.

El programa está compuesto por 33 acciones formativas y 78 horas lectivas, y la primera sesión oficial del programa y la conferencia inaugural tendrá lugar el próximo miércoles 18 de febrero en el Salón de Actos de la Delegación municipal de Empleo, que será la sede principal del mismo, si bien algunas sesiones también se desarrollarán en el Museo Arqueológico y en el Palacio de Villapanés.

“Las principales novedades del programa radican en el apartado de la formación empresarial”, ha avanzado José Ignacio Martínez, que ha apuntado que “se trata de un programa de formación especializada. La temática tecnológica ya estaba en la programación pero en esta edición hemos dado un paso más con la ampliación de los contenidos en este sentido”.

Destaca la participación en las acciones formativas y visitas guiadas que se desarrollan en paralelo de Manuel Romero Bejarano, así como de Agustín García Lázaro, de la Fundación Andrés de Ribera y el CEEI Bahía de Cádiz.

El delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha incidido en que “se trata de una iniciativa más de apoyo y refuerzo a la candidatura ‘Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura’ así como del compromiso estratégico de la acción del gobierno municipal con el emprendimiento con la cultura también como eje transformación de la ciudad desde este punto de vista, uniendo los sectores culturales, turísticos y empresariales ya que en la programación también tendrá lugar la historia de la gastronomía local y la capitalidad gastronómica 2026 que ya ejerce Jerez”.

En este sentido, la programación combina las sesiones de teoría con las prácticas, que se distribuyen, ambas, en tres grandes bloques temáticos: sesiones de formación teórica sobre el patrimonio histórico (material e inmaterial) de Jerez; sesiones de formación empresarial y de nuevas tecnologías en el sector de la gestión patrimonial y de servicios turísticos; y sesiones de formación práctica sobre patrimonio de Jerez, mediante visitas guiadas.

Las sesiones formativas empresariales tienen el objetivo de ayudar a identificar nuevas oportunidades y estrategias de negocio basadas en la gestión del patrimonio histórico, con la finalidad de desarrollar nuevos productos y servicios. Se abordará la aplicación de la Inteligencia Artificial al sector turístico y al sector cultural. Se expondrán iniciativas empresariales locales exitosas en ambos sectores como referencia. Igualmente, el Ayuntamiento pondrá a disposición los servicios de asesoramiento a emprendedores y empresas.

En la misma línea, el programa también pretende promover el denominado ‘coworking’ de manera que se puedan establecer relaciones entre los participantes a la hora de poner en marcha sus negocios o en el desarrollo de su actividad empresarial, fortaleciendo así los lazos entre las empresas y potenciales emprendedores.

El programa es gratuito, no obstante se requerirá compromiso de participación en sus acciones ya que se concibe como un itinerario formativo único, en el que el alumnado se inscribe a la totalidad de las sesiones y se compromete a participar, al menos, en el 80% del programa. Se reconocerá tal participación con un diploma acreditativo en cada una de las sesiones. Las clases teóricas serán en horario de mañana y las de tarde serán para el apartado práctico.

El Ayuntamiento ha habilitado una sección dentro de la web municipal para ofrecer el detalle del programa y sus fechas, así como para facilitar la inscripción de las personas interesadas.

El claustro de profesores está compuesto por Laureano Aguilar, Francisco José Barrionuevo, Santiago Campuzano, Antonio de la Rosa, Francisco Antonio García Márquez, Agustín García Lázaro, José María Martínez, Patricia Noelia Moreno, Manuel Romero Bejarano, José Antonio Sánchez Blanco, Carolina Salguero, Teresa Suárez y Ana Suárez.

El perfil de los participantes, en ediciones precedentes, ha sido de diplomados o grado en Turismo, guías de bodegas, historiadores del arte con iniciativas de emprendimiento, expertos en gestión del patrimonio territorial, técnicos en gestión cultural, empleados de agencias de viaje, gestores de apartamentos turísticos, personas con máster en dirección de empresas turísticas, trabajadores de museos de Jerez, colaboradores en rutas organizadoras de rutas enológicas y empleados y directivos de empresas de organización de eventos gastronómicos, ecuestres y enológicos, entre otros.