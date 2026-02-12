La vuelta del buen tiempo a Jerez ya tiene fecha

La tregua de lluvias de este fin de semana en Jerez vendrá bien al río Guadalete y la zona rural

La vuelta del buen tiempo a Jerez de la Frontera y su campiña ya tiene la fecha marcada en rojo en el calendario.

Será este próximo sábado 14 de febrero, según las previsiones publicadas por la Agencia Estatal de Meteorología y el portal especializado eltiempo.es en sus respectivas páginas webs.

La llegada del tiempo estable este sábado, concidirá con la celebración del Día de San Valentín, y se extenderá, al menos, hasta el próximo martes 18 con cielos despejados y escaso riesgo de lluvia.

Pero antes de la ansiada estabilidad, con el sol como principal reclamo, las borrascas Nils y Oriana, la octava y novena de la temporada, seguirán azotando la península con persistentes precipitaciones y fuerte viento marítimo.

Aquí, en Jerez de la Frontera y su zona rural, la llegada de Oriana la próxima madrugada del viernes ha llevado a la Aemet a activar un aviso amarillo por rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora.

Este aviso por fuertes ráfagas de componente oeste se mantendrá vigente entre las 03:00 horas de la madrugada hasta las 18:00 horas de la tarde del viernes día 13.

A partir de ese momento, con la retirada de Oriana, es cuando se abre paso una dorsal con presiones atmosféricas relativamente altas, similar al anticiclón, que propicirá tiempo estable soleado y poco nuboso.

Esta dorsal, "que suele adoptar una forma de cresta o lomo en la distribución de las isobaras", explica eltiempo.es, dejará este sábado 14 en nuestra ciudad cielos soleados con temperaturas agradables, máximas de 16º aunque con, aún, vientos moderados con rachas de hasta 25/h.

La ausencia de lluvias en Jerez y su entorno se alargará, al menos y según las predicciones de la Agencia Estatal, el próximo martes 17.

Hasta entonces, las probabilidades de agua se reducen completamente con cielos poco nubosos y temperaturas máximas en ligero ascenso hasta los 18º.

Los vientos aflojarán de cara al domingo y lunes aunque soplarán de componente noroeste y oeste rebajando las temperaturas mínimas hasta los 8º de media al inicio de cada mañana.

En principio, la inestabilidad regresará a partir del miécoles aunque habrá que estar pendiente de próximos partes venideros.

Es mejor centrarse en las próximas tres jornadas en las que, por fin, disfrutaremos del sol y el buen tiempo.

Baja el número de desalojados en Andalucía

Andalucía mantiene a primera hora de este jueves 12 de febrero a 3.081 personas desalojadas por el temporal tras la vuelta de más de un centenar de vecinos en esta situación en las localidades de Cortes de la Frontera y Ubrique.

El Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) mantiene 63 incidentes abiertos y ocho escenarios de actuación, mientras que 154 carreteras continúan afectadas por inundación, desprendimientos o balsas, de las que hasta 89 están cortadas al tráfico.

Según el último parte actualizado de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), la noche ha sido "especialmente tranquila" y se ha cerrado con apenas una decena de avisos relacionados con los efectos de las borrascas sin que ninguno de ellos revistiera especial gravedad.

El número total de incidencias atendidas desde el pasado 27 de enero asciende ya a 11.752, en su mayoría en Cádiz (2.519), Sevilla (1.987), Granada (2.519), Jaén (2.035), Málaga (1.208), Córdoba (1.117), Almería (735) y Huelva (521).

En cuanto a desalojados, la cifra total de personas desplazadas en Andalucía es de 3.081. Anoche el alcalde de Cortes de la Frontera (Málaga) informó de la vuelta de 100 personas a sus hogares; mientras que en Ubrique (Cádiz) se llevó a cabo una inspección de viviendas de las 52 que se encontraban desalojadas y se permitió la vuelta a una veintena de vecinos.

A última hora de este miércoles también se produjo el derrumbe de una vivienda en la calle Corredera de Vilches (Jaén) que afectó a un vehículo y se saldó sin daños personales.

El tráfico quedó cortado en la calle San Juan de los Reyes de Granada capital por riesgo de derrumbamientos en el convento Santa Inés, este jueves está previsto analizar el espacio y sanear para poder reabrir la vía