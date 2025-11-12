Programación del Festival Internacional de Títeres ‘Titerejé’ en Jerez: espectáculos y horarios

Jerez volverá a convertirse en la capital del arte del títere con la celebración del XXVIII Festival Internacional de Títeres ‘Titerejé’, que se desarrollará del 18 al 23 de noviembre, con una programación que incluye más de veinte espectáculos y actividades en distintos espacios de la ciudad y en sus barriadas.

Organizado por la compañía La Gotera de Lazotea y la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, el Festival consolida su compromiso con la descentralización cultural y la participación ciudadana, llevando la magia del teatro de títeres a plazas, parques y centros culturales, en línea con la candidatura de #Jerez2031, Capital Europea de la Cultura, de acercar la cultura a todos los públicos.

El delegado municipal, Francisco Zurita, ya destacó durante la presentación del avance de la programación, celebrada recientemente en el Palacio Villapanés junto a los miembros de la compañía La Gotera de Lazotea, Diego Sánchez y Juan Manuel Benito, que ‘Titerejé’ es un ejemplo de cómo la cultura puede ser un puente entre generaciones y barrios, "una herramienta para compartir el arte desde la calle, con el término municipal como escenario abierto. El festival combina la presencia internacional con la participación de compañías locales y nacionales".

Programa del XXVIII Festival Internacional de Títeres ‘Titerejé’

Martes 18 noviembre

18 horas. La boda de la pulga y el piojo. La Gotera de Lazotea. Barriada Los Albarizones.

18 horas. Alejandra y los dragones. Pequeños Duendes. Parque Puertas del Sur.

Miércoles 19 noviembre

18 horas. La boda de la pulga y el piojo. La Gotera de Lazotea. Mesas de Asta.

18 horas. Dom Roberto. Marionetas Do Chao de Oliva. Parque Iguazú.

Jueves 20 noviembre

17:30 horas. Dom Roberto. Plaza de Las Angustias.

18:30 horas. Presentación oficial del Festival. Teatro de La Gotera de Lazotea (calle Molino de Viento, barrio San Miguel).

19:00 horas. Presentación teatralizada del libro Juegos y recursos de un titiritero, por Paco Paricio, Titiriteros de Manifa. Teatro de La Gotera de Lazotea.

Viernes 21 noviembre

17:00 horas. Limonardo da vento. Kalina Títeres. Plaza de Las Angustias.

18:00 horas. El abrazo. Tirititeros de Binéfar. Plaza del Arenal.

19:00 horas. El gran traje. La Sal Teatro.Teatro La Gotera de Lazotea.

Sábado 22 noviembre

11:30 horas. Al agua pato. Barataria Teatro (espectáculo para bebés). Teatro La Gotera de Lazotea.

12:30 horas. Alejandra y los dragones. Pequeños Duendes. Plaza del Arenal.

17:00 horas. Limonardo da vento. Plaza de las Angustias.

18:30 h. Mil y una. Caricata Teatro. Plaza del Arenal.

19:00 horas. Rojo. La Canela Teatro. Plaza de Las Angustias.

19 horas. El jardín de la alegría. Tirititeros de Binéfar. Teatro La Gotera de Lazotea.

Domingo 23 noviembre