Programación de la Semana Cultural en Jerez por el Día Internacional del Flamenco
Se cumplen 15 años de la Declaración de la UNESCO del Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
La fecha se celebra anualmente cada 16 de noviembre.
El barrio de Santiago celebra el Día Internacional del Flamenco
Jerez de la Frontera disfrutará de una atractiva Semana Cultural, entre el miércoles 12 y el doningo 16 de noviembre, dedicada al Día Internacional del Flamenco con una agenda completa de actividades.
Se da la circunstancia que este 2025 se cumplen 15 años de la Declaración de la UNESCO del Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Programación de actos en Jerez por el Día Internacional del Flamenco
Miércoles 12 de noviembre
12.00 horas. Mezquita del Álcazar
Acto Inaugural. Lectura del Manifiesto a cargo de Antonio Gallardo y entrega del Premio a la Afición flamenca a Paco de la Rosa.
19.00 horas. Centro de Mayores "El Abuelo"
Flamenco para nuestros mayores con el Tabanco "El Pasaje"
20.00 horas. Auditorio Cajasol
Noches de Cajasol: Alfonso Mijita - Pepe de Joaquina - Domingo Rubichi - Javi Peña
Jueves 13 de noviembre
12.00 horas. Centro de Mayores "Zona Sur"
Flamenco para nuestros mayores con el Tabanco "El Pasaje"
18.00 horas. Centro Acogida "San José"
Flamenco para nuestros mayores con el Tabanco "El Pasaje"
20.00 horas. Auditorio Cajasol
Noches de Cajasol: José de los Camarones - Kina Méndez - Domingo Rubichi - Ali de la Tota - Javi Peña
21.00 horas. Peña Tío José de Paula
Curso de Cante, dedicado a Antonio Gallardo.
Viernes 14 de noviembre
12.00 horas. Centro de Mayores "San Benito"
Flamenco para nuestros mayores con el Tabanco "El Pasaje"
17.00 horas. Plaza Belén
Concurso Escolar de Flamenco. Organiza: Colegio San Juan Bosco
19.30 horas. Teatro La Gotera de Lazotea
Presentación del libro "Arte y Artistas Flamencos" de Fernando El de Triana. (Reedición. Círculo Flamenco de Madrid). Organiza: ACF Las Cadenas.
20.00 horas. Bodegas Lustau
Flamenco entre Botas. La Fabi. Organiza: Cajasol. Entradas 30 €.
Compra de entradas online: www.bacantix.com
22.30 horas. Peña La Bulería
Exaltación de la Bulería por Manolo Moreno Román. Galardón a Paco Cepero. Antonio Reyes. Paco León
Sábado 15 de noviembre
21.00 horas. Auditorio Cajasol
Noches de Cajasol. Homenaje a Romerito de Jerez: Romerito de Jerez - Mateo Soleá - Romero Pantoja - Manuel Jero - Javi Peña - Luis de Lúa. Presenta Joaquín López Bustamante.
Domingo 16 de noviembre
De 9 a 14 horas. Palacio de Villapanés
Exposición de Guitarras. Muestra de Luthiers Guitarreros
12.30 horas. Alameda Vieja.
Flashmob Flamenco. Maestra de Baile: Beatriz Morales. Organiza: Lunae Internacional
14.00 horas. Peña Luis de la Pica
Convivencia y gastronomía
Exposición Infantil Arte Flamenco por alumnos del CEIP Antonio Machado
Del 18 al 17 de noviembre
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 horas
Palacio de Villapanés
El arte de Jerez tiene lunares
