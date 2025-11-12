Programación de la Semana Cultural en Jerez por el Día Internacional del Flamenco

Cartel de la Semana Cultura en Jerez por el Día Internacional del Flamenco

Jerez de la Frontera disfrutará de una atractiva Semana Cultural, entre el miércoles 12 y el doningo 16 de noviembre, dedicada al Día Internacional del Flamenco con una agenda completa de actividades.

Se da la circunstancia que este 2025 se cumplen 15 años de la Declaración de la UNESCO del Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Programación de actos en Jerez por el Día Internacional del Flamenco

Miércoles 12 de noviembre

12.00 horas. Mezquita del Álcazar

Acto Inaugural. Lectura del Manifiesto a cargo de Antonio Gallardo y entrega del Premio a la Afición flamenca a Paco de la Rosa.

19.00 horas. Centro de Mayores "El Abuelo"

Flamenco para nuestros mayores con el Tabanco "El Pasaje"

20.00 horas. Auditorio Cajasol

Noches de Cajasol: Alfonso Mijita - Pepe de Joaquina - Domingo Rubichi - Javi Peña

Jueves 13 de noviembre

12.00 horas. Centro de Mayores "Zona Sur"

Flamenco para nuestros mayores con el Tabanco "El Pasaje"

18.00 horas. Centro Acogida "San José"

Flamenco para nuestros mayores con el Tabanco "El Pasaje"

20.00 horas. Auditorio Cajasol

Noches de Cajasol: José de los Camarones - Kina Méndez - Domingo Rubichi - Ali de la Tota - Javi Peña

21.00 horas. Peña Tío José de Paula

Curso de Cante, dedicado a Antonio Gallardo.

Viernes 14 de noviembre

12.00 horas. Centro de Mayores "San Benito"

Flamenco para nuestros mayores con el Tabanco "El Pasaje"

17.00 horas. Plaza Belén

Concurso Escolar de Flamenco. Organiza: Colegio San Juan Bosco

19.30 horas. Teatro La Gotera de Lazotea

Presentación del libro "Arte y Artistas Flamencos" de Fernando El de Triana. (Reedición. Círculo Flamenco de Madrid). Organiza: ACF Las Cadenas.

20.00 horas. Bodegas Lustau

Flamenco entre Botas. La Fabi. Organiza: Cajasol. Entradas 30 €.

Compra de entradas online: www.bacantix.com

22.30 horas. Peña La Bulería

Exaltación de la Bulería por Manolo Moreno Román. Galardón a Paco Cepero. Antonio Reyes. Paco León

Sábado 15 de noviembre

21.00 horas. Auditorio Cajasol

Noches de Cajasol. Homenaje a Romerito de Jerez: Romerito de Jerez - Mateo Soleá - Romero Pantoja - Manuel Jero - Javi Peña - Luis de Lúa. Presenta Joaquín López Bustamante.

Domingo 16 de noviembre

De 9 a 14 horas. Palacio de Villapanés

Exposición de Guitarras. Muestra de Luthiers Guitarreros

12.30 horas. Alameda Vieja.

Flashmob Flamenco. Maestra de Baile: Beatriz Morales. Organiza: Lunae Internacional

14.00 horas. Peña Luis de la Pica

Convivencia y gastronomía

Exposición Infantil Arte Flamenco por alumnos del CEIP Antonio Machado

Del 18 al 17 de noviembre

Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 horas

Palacio de Villapanés

El arte de Jerez tiene lunares