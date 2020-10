La propuesta MetroBus Jerez, de Adelante Jerez, irá al pleno este mes

Adelante Jerez lleva ya más de un año implicada en la realización de una propuesta alternativa al actual servicio de autobuses urbanos, que irá al pleno de este mes. Desde la formación se realizó un diagnóstico inicial que se actualizó durante el Covid y que llevaba de manera irremediable a conclusiones nada halagüeñas en las que el servicio no da respuesta a las necesidades de movilidad.

De este diagnóstico se extraía que el servicio de transporte urbano en la ciudad de Jerez lleva arrastrando una serie de problemas que no hacen más que profundizar una movilidad poco sostenible, poco atractiva y si cabe, poco funcional para un alto porcentaje de la población. Desde el estallido de la crisis de 2008, la situación y la calidad del servicio no ha hecho sino empeorar, sucediéndose en la gestión distintas empresas concesionarias hasta que finalmente se municipalizó y pasó a ser gestionado por Comujesa. Sin embargo, la municipalización per sé tampoco ha conseguido reflotar el servicio, y de hecho, Comujesa ha cerrado 2019 con un déficit de 732.000 euros atribuido principalmente al servicio de transporte público y a pesar de que recibe anualmente una subvención cercana a los 10 millones de euros.

En la actualidad, las enormes deficiencias en el servicio provocan que la ciudadanía no use el transporte público, y al no tener suficientes usuarios, el servicio genera un enorme déficit. Son ya múltiples las quejas que acumula el servicio, por ejemplo en la puesta en marcha de los horarios de invierno que han llegado con un enorme retraso y sin toda la flota en circulación o sobre líneas sobresaturadas frente a otras líneas sin carga de viajeros.

Ángel Cardiel, de Adelante Jerez, aclara que "se hace imprescindible que el servicio salga de un círculo vicioso de pérdidas y penosas prestaciones para entrar en un círculo virtuoso de bajas emisiones, excelente calidad y superávit económico. Su implementación puede realizarse por fases, con una primera fase experimental sin apenas coste económico y, además, el proyecto podría estar sujeto a las ayudas económicas destinadas a la digitalización y a la transición ecológica del fondo de rescate postcovid además de otras subvenciones y ayudas de diferentes ámbitos que se prevén para el corto y medio plazo".

Es por ello que, según Cardiel, "hemos de trabajar para conseguir una reestructuración integral del actual mapa de paradas y recorrido, crear carril bus en los principales viales de la ciudad, implementar el cobro mediante tarjeta sin intervención del conductor, o ampliar el acceso y salida de los autobuses en todas las puertas..".

El concejal agrega que "nuestra predisposición es total y máxima para trabajar por hacer del servicio de autobuses un servicio digno y útil". Desde Adelante están completamente convencidos de que su propuesta puede ser la solución al servicio de autobuses de Jerez y están dispuestas a enriquecer el proyecto con aportaciones del resto de grupos así como de agentes sociales y vecinales para que el gobierno actual quede satisfecho con el resultado y ponerlo en marcha cuanto antes. Así, a comienzos de verano se presentó una propuesta que se basaba en el modelo de Metro a la que bautizaron como MetroBus Jerez y que puede ser consultada en la web.