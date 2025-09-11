Protección Civil en Jerez incorporará a 12 nuevos efectivos

La Agrupación Local de Protección Civil incorporará a 12 nuevos efectivos que han iniciado esta semana el curso formativo en materia de Emergencias y Protección Civil impartido por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) y que tiene carácter semipresencial, con 45 horas lectivas, de las que 13 son de prácticas. En tal acción formativa se imparten temas clave tales como telecomunicaciones, primeros auxilios, salvamento, socorrismo, primer trato a víctimas y riesgos laborales, entre otros.

Estos 12 efectivos se incorporarán a la entidad jerezana el 16 de noviembre, una vez superada su formación y se sumarán a los 5 efectivos que también la han superado recientemente, de manera que la agrupación local de Protección Civil contará así con 37 miembros para la campaña de Navidad.

Se recuerda que en la última edición del periodo de zambombas, la agrupación contó con 25 voluntarios, gracias a la incorporación de otros llegados de localidades vecinas, que realizaron labores en coordinación con Policía Local de aforamiento de zonas públicas y controles de acceso.

El teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, ha subrayado que “es un paso más para la consolidación de la agrupación local de Protección Civil, una agrupación que este gobierno municipal ha recuperado en este mandato y que había desaparecido con el anterior gobierno local. La agrupación está realizando una gran labor de apoyo en coordinación con Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Bomberos en el marco de sus funciones tanto en eventos como en situaciones de emergencia. Con estos nuevos efectivos se dará una respuesta así más amplia en la cobertura de grandes eventos de la ciudad, como por ejemplo, el más próximo en este sentido, las zambombas, y también la necesaria cobertura a la zona rural con el grupo de Pronto-Auxilio”.

Cabe recordar que, durante los meses de julio y agosto, el grupo de Pronto-Auxilio de la Agrupación local de Protección Civil creado con enfoque en la zona rural ha prestado importantes servicios en la primera atención de incendios de pastos, realizando una labor fundamental hasta la llegada de bomberos, que asume la dirección del ‘fuego’ en su máxima competencia. La presencia de tal grupo de Pronto-Auxilio ha tenido una gran acogida en la zona rural, que ha demandado sus servicios para distintas acciones, y la llegada de más efectivos podrá contribuir a ofrecer una mayor respuesta en la cobertura y en la inmediatez ante las incidencias.