La protectora de Jerez 'No Me Abandones' pide ayuda

Una voluntaria de la protectora 'No Me Abandones' en un patio del refugio con varios perros.

Sophie: "Encontrada con heridas antiguas, garrapatas y grandes mamas, signo de haber sido explotada para criar. Es nueva en el refugio, pero lo que sabemos de ella por ahora es que tiene 3 años, y su horroroso pasado no le ha impedido confiar en el ser humano. Es súper agradecida, cariñosa y obediente".

Ryka sobrevivía en la cuneta de una carretera en una pedanía de Jerez: "Corría un alto riesgo de atropello. Es una perra muy sociable con perros, vinculándose a ellos y tomándolos como referencia. Le vendría bien que la familia que la adoptara tuviera otro perro".

Sophie y Ryka son dos de las perras que tiene la protectora 'No Me Abandones' pero, ¿cuántas se quedan fuera? Es la pregunta que atormenta a la protectora, que se encuentra en un grave problema de voluntariado, lo que les obliga a no poder acoger a más perros abandonados. "Tenemos sitio para más perros, pero no tenemos manos, y eso es lo más triste para una protectora. En estos momentos tenemos unos 50 perros en el refugio y 25 en casas de acogida, pero es que hemos llegado a tener aquí hasta 140", declara Fátima González, presidenta de 'No Me Abandones'.

Uno de los perros que se encuentra en el refugio de 'No Me Abandones' / Vanesa Lobo

Desde la entidad lanzan una campaña con el fin de encontrar voluntarios "responsables, comprometidos, disciplinados y amantes de los animales". "Queremos dar calidad de vida a nuestros perros, no queremos que estén hacinados todo el día y para ello necesitamos voluntarios. En estos momentos es nuestra máxima necesidad", subraya González. Los perros que residen en la protectora están cuidados los 365 días del año, no pasan ni un solo día sin salir mañana y tarde o tomar sus medicaciones y alimentos. "Pedimos voluntarios que puedan venir al menos o una mañana o una tarde a la semana. Nos faltan manos. En unos meses se irán voluntarios que son estudiantes y estaremos aún más críticos, pedimos 'manos que dejen huella'", añade la presidenta.

En busca de padrinos para Buggy y Oreo

La protectora jerezana ha lanzado dos campañas para encontrar padrinos para Buggy y Oreo. Ambos perros fueron rescatados y se encuentran en estos momentos en una residencia de Granada. El coste mensual es de 800 euros y "nos cuesta mucho llegar". "Fueron a la residencia para mejorar su conducta y lo cierto es que están avanzando mucho. Debemos darle la oportunidad que no tuvieron cuando decidieron abandonarlos", pide González.

Desde la protectora cuentan que Buggy "apareció en la puerta de un supermercado en Chipiona. De allí no movió durante semanas, hasta que la protectora lo rescató. Eso fue hace ya unos años, y es lo único que sabemos de su pasado. Un pasado donde no lo tuvieron que tratar bien. Buggy tiene muchas inseguridades, no le gustan que lo manipulen, las situaciones donde no pueda tener el control y sobre todo no lleva bien estar en un chenil. Se llevaba la mayor parte del tiempo rascando la puerta, haciéndose sangre en las patas. Lleva unos meses en una residencia de Granada y allí vive libre, con otros perros. No está encerrado y tiene una habitación para él. Además, trabajan con sus inseguridades y está avanzando muy rápido".

Oreo fue adoptado de cachorro en la protectora, pero lo "devolvieron" en 2024. "Es un perro con muchos miedos e inseguridades, que lo estaba pasando bastante mal en el refugio" y de ahí que decidieran llevarlo a la residencia de Granada. Por favor nos hace mucha falta vuestra ayuda, por poca que sea, todo suma. No pueden estar por ahora en la prote por su bien y no podemos hacernos cargo de ese gasto mensual por mucho tiempo", reclama González.

'No Me Abandones' da detalles en sus redes sociales de todos los perros del refugio, así como de las distintas formas de ayudar.