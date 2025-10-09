Miedo en la protectora de Jerez 'No me abandones': el incendio en la chatarrería obligó a su evacuación y ahora buscan a dos de sus perras

El humo por el incendio en la chatarrería del Puente del Duque asoma por uno de los patios de la protectora, el pasado miércoles.

El incendio en la chatarrería del Puente del Duque, junto al polígono industrial El Portal, obligó el pasado miércoles a desalojar a todos los perros de la protectora 'No me abandones'. Los bomberos avisaron al equipo de la protectora que si bien no corrían riesgo por las llamas, "el humo era tremendamente tóxico y teníamos que evacuar todo".

"Sobre las cuatro y algo de la tarde, una voluntaria me mandó una foto en la que se veía un humo impresionante. Llamamos al 112, nos informaron de que era en la chatarrería y que esperáramos a ver cómo evolucionaba todo. Nos fuimos para la protectora casi todos los voluntarios y al poco tiempo que llamaron para decirme que en principio no había riesgo por las llamas, pero que el humo era tan terrible y tóxico y que eso sí nos podía afectar", relata Fátima González, presidenta de la protectora.

Ante la alarma, activaron su plan de evacuación y se comenzó a llamar a las familias de casas de acogida para sus 50 perros. "La gente se volcó. Voluntarios, familiares de voluntarios, amigos, paseantes, vecinos... hasta una mujer que no nos conocía de nada apareció con una furgoneta y cheniles para llevarse perros. Se me ponen los pelos de punta", recuerda González.

La nube negra de humo cada vez iba a más y a eso de media noche consiguieron ubicar a todos los perros en un lugar seguro. "Para los últimos perros que nos quedaron, que tienen ciertos problemas de comportamiento y no podían ir a cualquier sitio, tuvimos la suerte de contar con Sandra, que tiene una residencia canina en Chiclana y los aceptó", subraya la presidenta.

Información que facilita la protectora 'No me abandones' sobre las perras perdidas en Jerez.

Aunque poco a poco todo vuelve a la normalidad, no todo ha salido como se esperaba. La protectora busca desesperadamente a dos perras que se escaparon de su casa de acogida en la noche del miércoles. "Las víctimas de todo esto han sido mis perritas más miedosas, que se han escapado de la casa de acogida por la zona de Olivar de Rivero. Son mayores y una de ellas necesita medicación. Unas voluntarias llegaron a verlas al principio, pero fue imposible alcanzarlas y no tenemos más noticias", declara González.