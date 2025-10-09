Bomberos da por controlado el incendio en la chatarrería del Puente del Duque en Jerez

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha informado esta mañana que el incendio registrado la tarde del pasado miércoles 8 de octubre en la chatarrería del Puente del Duque, junto al polígono industrial El Portal, quedó controlado durante la pasada madrugada.

Según confirma el CBPC en su cuenta oficial de la red X, hasta 18 efectivos de los parque de Jerez, Cádiz y Algeciras trabajaron con 12 vehículos desde anoche para controlar completamente el fuego desatado ayer al arder material de plástico existente en el recinto.

Una vez estabilizado, ahora los esfuerzos se centran en las tareas de enfriamiento para lograr el extinción del incendio.

La jefa intendente de la zona Sierra y Campiña del Consorcio, María Jesús Palacios, ha explicado a los medios que el fuego se originó en la tarde del miércoles en la chatarrería del Puente del Duque y que desde entonces se desplegó un amplio operativo, que llegó a contar con 15 bomberos y una decena de vehículos de distintos parques de la provincia, entre ellos los de Cádiz y Algeciras.

"En torno a las 6.30 de la mañana de este jueves 9 damos el incendio por controlado e iniciamos la fase de enfriamiento", ha indicado Palacios, quien ha precisado que aún queda trabajo por hacer hasta la completa extinción, debido a los materiales que han ardido, entre ellos goma, magnesio y aluminio.

Durante la intervención, que se prolongó toda la noche, se pidió a la población que evitara acercarse a la zona afectada y que permaneciera en sus viviendas con las ventanas cerradas por la densa nube de humo generada.

El operativo contó también con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, que aportó vehículos cisterna de agua, así como con efectivos de la Policía Local y voluntarios y técnicos de Protección Civil.

Ayer, la gran columna de humo podía verse desde distintos puntos de Jerez, pidiéndose desde el Ayuntamiento de Jerez y el propio Consorcio de Bomberos que los vecinos de zonas cercanas permanecieran en sus casas con las ventanas cerradas ante una posible toxicidad del humo generado.

Sobre las 16:30 horas de la tarde se movilizaba a los bomberos para tratar de extinguir este incendio, desalojando algunas de las naves próximas a la instalación afectada por prevención y ante una posible toxicidad del humo.

Más tarde, en torno a las 19:30 horas se incorporaban en apoyo a las labores de extinción los vehículos nodriza N-13 del parque de Cádiz y el N-17 del parque de Algeciras, uniéndose así a los efectivos del parque de Jerez.

Esta ampliación de medios sirvió para ir controlando poco a poco este incendio, al desplegarse ya en la zona una quincena de bomberos y hasta diez vehículos, tal y como ha explicado María Jesús Palacios, la jefa intendente de la zona de la Sierra de Cádiz y Campiña de Jerez, en un audio difundido por el Consorcio.

Desde el Ayuntamiento de Jerez también se está colaborando para apagar el fuego, desplazando a la zona camiones de agua, además de efectivos de Policía Local y voluntarios de Protección Civil.

Según ha apuntado Palacios, a esta hora se mantienen los medios desplegados en el día de ayer para tratar de extinguir definitivamente este incendio, que no ha dejado daños personales.