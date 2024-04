Las protectoras y asociaciones de animales en Jerez ya no pueden más: desbordadas por los abandonos

Desbordados, indignados y con las manos atadas. Así están las protectoras y asociaciones de animales de Jerez, que ven a diario cómo se abandonan las mascotas sin control y sin sanción. "Estamos fatal, ya es imposible. No tenemos más capacidad ni recursos", declara Mari Paz Calderón, presidenta de la protectora San Antón.

"Lo de los perros es tremendo, pero es que lo de los gatos ya es una barbaridad. Si cogiera todos los gatos por los que nos llaman a diario, sería entrar entre 8 y 10 cada 24 horas. Es que es imposible... Sólo recogemos los que se encuentran muy mal en la vía pública", explica Calderón.

Las protectoras jerezanas no pueden más. Ante la falta de recursos e incluso de voluntariado, las entidades tienen que decir no a muchas acogidas, "algo que nos parte el alma. Para nosotros es muy difícil", remarca la presidenta de San Antón. "Nosotros desde hace tiempo estamos a tope y tenemos que ser conscientes de hasta dónde podemos llegar. Y aunque siguen habiendo adopciones, la cantidad es muy baja para aliviar nuestras instalaciones. Está la cosa bastante fastidiada", añade Calderón.

En los 23 años que lleva la protectora No Me Abandones funcionando en Jerez, es la primera vez que la falta de voluntariado está siendo un auténtico problema. La presidenta de la entidad, Fátima González, explica que "tenemos tres patios en la protectora con sus respectivos chelines y por primera vez nos estamos planteando cerrar un patio ante la falta de personal para atender a los perros. Se nos parte el alma poder tener algo de capacidad y no poder acoger por falta de manos".

No Me Abandones tiene su protectora 80 animales, a los que hay que sumar otros 21 perros y 2 gatos que están en casa de acogida y de los que la asociación se hace cargo de todos los gastos. "Más de 100 animales a nuestro cargo. El desbordamiento es total en todas las protectoras. Pero desde aquí hago un llamamiento a los animalistas: háganse voluntarios. Necesitamos a gente comprometida que venga al menos una tarde a la semana para atender a los animales. De verdad que el cariño que te dan cuando estás aquí es inmenso", subraya González.

La asociación Ayuda Animal se dedica principalmente a rescatar, difundir y buscar un hogar a los animales abandonados en Jerez. La entidad tiene algunos perros en casas de acogida, pero su labor se centra principalmente en atender y buscar una segunda oportunidad a los animales que se encuentran en el Centro de Protección Animal de Jerez (CMPA). "No sabemos si es un aumento o es que nunca ha dejado de parar, porque es una barbaridad", subrayan desde Ayuda Animal.

"Llevamos 10 años en las perreras y es el abandono es continuo, diario, es agotador. Aunque principalmente estamos en el centro de Jerez, también hemos hecho cosas puntuales en la perrera de Chiclana", explican. Desde Ayuda Animal detallan que "estamos viendo muchísimos abandonos de perros de la raza malinois. Si antes entraban en la perrera 1 cada dos o tres meses, ahora es raro el mes que no entra uno. Es brutal el nivel de abandono de esta raza, al igual que los mastines".

Al Centro de Protección Animal "lo que más llegan son perros grandes sin chip, que habrán estado en parcelas de la zona rural y que o se escapan o los abandonan, y como no tienen identificación, pues nadie se hace cargo de ellos. Llegan con enfermedades, sin vacunar, sin chip... en condiciones muy duras. ¿Qué se puede hacer? Sancionar".

"Está muy bien realizar actividades en los colegios para concienciar, pero hay gente a la que ya no le vas a cambiar la opinión con una charla, pero sí tocándole el bolsillo. El 85% de los perros que entran aquí vienen de la zona rural y es esencial vigilar y sancionar.

El pasado mes de marzo el Ayuntamiento de Jerez inició una campaña informativa y de concienciación en la zona rural sobre la tenencia responsable de mascotas. Agentes de Vigilancia Medioambiental con apoyo de la Policía Local son los encargados de informar a los propietarios de las mascotas en el ámbito rural sobre la normativa. "Es un gran paso, sin duda, pero si ya has informado y la situación continúa, toca el turno de la multa", añaden desde Ayuda Animal. Son sólo los testimonios de tres colectivos de Jerez, pero el escenario es prácticamente el mismo en todas las entidades que se dedican a diario a la protección de los animales abandonados.