La protesta de los agricultores vuelve a cortar el tráfico en Jerez

Un grupo de agricultores ha cortado este sábado el tráfico en la N-IV dirección Sevilla durante varias horas durante la mañana. En esta ocasión, los manifestantes han realizado el corte pasando el aeropuerto de Jerez, por lo que no se ha visto afectado ningún pasajero. Cabe recordar que hace unos días los cortes provocaron que un centenar de viajeros no pudieran coger su vuelo en el aeropuerto de Jerez.

En esta ocasión los agricultores no han accedido a la carretera con sus tractores y además iban dejando pasar cada cierto tiempo a algunos vehículos, por lo que el corte no ha sido total sino intermitente. Durante la mañana ha habido presencia de la Guardia Civil en la zona sin que se tuviera que intervenir. En estos momentos ya no hay protesta cerca de Jerez, ya que según informa la DGT los agricultores se han desplazado ahora a Las Cabezas.