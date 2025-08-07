La provincia de Cádiz lidera las exportaciones de vino andaluz hasta mayo: 475 millones de toneladas y 6 millones en valor

El consejero de Agricultura, durante su visita a Bodegas Barbadillo en Sanlúcar de Barrameda.

La provincia de Cádiz lidera las exportaciones de vino andaluz en los cinco primeros meses del año, en los que lleva comercializados al exterior 474,6 toneladas de vinos por valor de tres millones de euros, que representan cerca del 50% del valor y el 60% del volumen vendido en el mercado Estadounidense.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha ofrecido este dato durante su visita este jueves a las instalaciones de Bodegas Barbadillo en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), durante la que ha detallado que las exportaciones totales de vinos andaluces en el mismo periodo alcanzan las 787 toneladas y los seis millones de euros.

Fernández-Pacheco ha lamenado que "Estados Unidos imponga nuevas medidas arancelarias a los productos agroalimentarios europeos que son injustas y afectan a un sector de gran importancia para la economía andaluza formado por profesionales ajenos a la política internacional".

En este sentido, ha recalcado la necesidad de que "el Gobierno de España defienda los intereses del campo andaluz y español ante la Unión Europea con mayor firmeza para evitar que la política arancelaria norteamericana suponga un perjuicio más para unos agricultores y ganaderos que ya deben hacer frente a demasiados retos a diario".

El consejero ha puesto en valor la "gran calidad" de los vinos que se elaboran en toda Andalucía y en el Marco de Jerez en particular, "donde se unen tradición e innovación para seguir obteniendo caldos de excelencia muy bien valorados en todo el mundo".