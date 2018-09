"Mi proyecto fundamental es estar más atento a los hermanos"

-comienza un nuevo curso con un nuevo hermano mayor.

-Sí. Ya estamos trabajando en la preparación de zambombas y estamos también haciéndole algún arreglo al paso del Señor de la Coronación. Estamos ya inmersos en el nuevo curso.

"Sobre la nueva carrera oficial será necesaria una mayoría amplia y consensuada"

-¿Qué se le está haciendo al pasod de misterio?

-La mayordomía está haciendo una reestructuración del suelo porque estaba en mal estado. Además también son necesarias algunas adaptaciones. Nada que ver con mover las imágenes secundarias. Es una reestructuración que sólo toca algunos elementos como la escalinata.

-El Señor se encuentra en proceso de restauración.

-Efectivamente. Ya se han acabado las labores de policromía y limpieza. Ahora estaban tratando las estructuras interiores y exteriores. Ya pronto lo tendremos aquí en su capilla. Quiero aprovechar para darle las gracias a Cristina Espejo y Pepa Segura por el trato tan exquisito que han puesto tanto con la Virgen de la Paz en su Mayor Aflicción como con el Señor ahora. Por la delicadeza con la que afrontan estos trabajos y por cómo trabajan de bien. Son grandes profesionales.

-Se inicia una nueva etapa. Hablenos de proyectos.

-Dentro del programa que hicimos en nuestra candidatura había algo fundamental como es el hermano. Si no hay hermanos no hay nada. Tenemos que tener más poder de convocatoria. La hermandad está bien, pero hace falta más diálogo con el hermano. Estar más atentos a todos ellos. Además tenemos pensado para el palio la restauración del manto. Hay que pasarlo a terciopelo nuevo. En esto nos vamos a poner ya. Pero sobre todo vamos a ahondar en la convivencia entre los que formamos la h ermandad. Quizá ahí es donde tenemos que trabajar porque había conatos personales entre algunos hermanos y las aguas deben de volver a su cauce. Hay que abrir más la hermandad y que todos se encuentren como en casa. Proyecto fundamental es que todos vengan. El cáncer que muchas veces tienen las hermandades es que pasamos las cuestiones personales a las de la hermandad. Y si hay alguien que tiene un problema personal con alguien debe de intentar solucionarlo; y si la solución no es posible, pues dejarlo en la puerta de la hermandad.

-Desde hace años la hermandad siempre ha habido dos candidaturas ¿Existen dos conceptos distintos de hermandad en el cuerpo de hermanos?

-Cuando salí de hermano mayor a la primera persona que abracé fue a Mayolín que encabezaba la otra candidatura. Es una persona a la aprecio mucho y quiere mucho a su hermandad. Quizá no son conceptos distintos, sino el mismo pero visto desde dos puntos de vista distintos. Una cosa es la idea que quizá ahí coincidimos y otra distinta es cómo llevarla a cabo. Pero lo fundamental es que si hay dos candidaturas es que se lleve a cabo de una forma sana como se ha llevado aquí afortunadamente. Estar apartados de las redes sociales y de sacar los asuntos internos a escaparate.

-Usted tiene cierta experiencia al estar en otras juntas.

-Bueno estuve en la legislatura pasada con Paco Rodríguez. Fue un mandato muy positivo y con mucho trabajo. Estos cinco años me han servido para ver cómo está el cuerpo de hermanos. Y es necesario estar aquí para servir y para ponerse en la piel de todos y entenderlos. En definitiva intentar que todos estemos a una al servicio de la hermandad.

-Ha habido cambio de banda en el palio.

-Bueno ha habido negociaciones nuevas con las bandas. Con el misterio seguimos con la banda de Los Palacios y en el palio si se ha cambiado después de muchos años con Villalba del Alcor por la de Palomares de Trebujena. Hay mucha ilusión por estar con nosotros y nosotros con ellos. Debemos apostar también por lo más cercano. No se puede menospreciar lo que tenemos aquí en nuestra provincia.

-¿Y el itinerario de vuelta será el mismo del este año?

-Pues no te lo puedo decir porque están en ello en la dirección de cofradía. La calle Arcos es nuestro recorrido de vuelta tradicional pero también es cierto que la calle es muy amplia y la cofradía pasa un poco desangelada en los últimos años. Así que se buscó una alternativa para ganar en belleza. Tuvimos mala suerte el año pasado al salir una hora más tarde más la hora solar que no se cambió. Así que no se pudo hacer tal y como se tenía previsto. Pero en cualquier caso, no te puedo adelantar nada porque están trabajando en ello.

-Viene de una reunión con el obispo.

-Sí. Nos hemos presentado como junta ante el prelado. El señor obispo lo que nos ha trasladado es que las hermandades tenemos y debemos de estar juntas. Respirar por el mismo pulmón. Que no se puede permitir lo que venido sucediendo en estas últimas semanas con el asunto de la carrera oficial. Hemos dado un espectáculo pésimo. Así que nos ha comentado que tiene que haber una carrera oficial consensuada.

-Usted encabezó, en cierta forma, una postura determinante para que Porvera no saliera con una mayoría tan endeble.

-Era la primera vez que acudía a un pleno. Y me encuentro con un cambio de carrera oficial. Yo pienso que las cosas hay que hacerlas sin prisas. Y yo observé que había muchas ganas de aprobar algo que no estaba lo suficientemente estudiado. En Málaga han cambiado después de un estudio metódico. Y de darle muchas vueltas. No hay prisas y las cosas hay que hacerlas bien porque así se da una buena imagen a todos. Yo pienso que lo primero que habría que votar sería si queremos cambiar de carrera oficial. Una vez que se tengan dos alternativas pues comenzar a estudiarlas bien durante un año. Dimensiones de pasos, itinerarios, horarios etc. Con un estudio profundo se puede llegar a un consenso mayor. Yo por mi parte si tengo que pedir perdón al pueblo de Jerez lo hago y no me duelen prendas hacerlo por la imagen que se ha dado. En cualquier caso lo importante es que se ha podido hacer un borrón y cuenta nueva. Ahora hay que buscar soluciones pero consensuadas con un alto por ciento de las hermandades. Lo que no puede haber son fines personales en ámbitos donde no debe de haberlos.