El proyecto de urbanización de Las Flores en Jerez cumple 18 años sin ejecutarse

La asociación ‘Punta del Norte’ de Las Flores ha mostrado su malestar por la situación que están viviendo los vecinos, a la espera de una urbanización que se ha convertido en la peor pesadilla de los residentes de esta barriada.

En este sentido, la presidenta Charo López ha lamentado que la alcaldesa de Jerez haya “felicitado la Navidad” a los vecinos con un “regalo incluido”. En concreto, la también exconcejal del PP, ha criticado que el pasado día 26 de diciembre “el notificador del Ayuntamiento volvía a llamar a las puertas de los vecinos, cuando todavía teníamos las mesas puestas. Esta vez muy temprano”. “Los vecinos asustados no querían ni abrir las puertas y me llamaron para decir qué hacían”, ha contado, recordando “el daño emocional que llevan los vecinos sufriendo durante veintiséis años, cuando se firmó un Convenio de Cooperación entre Asociación de Vecinos y Ayuntamiento para Urbanizar tanto San Jerónimo y Las Flores”, ha contado.

Tal como afirma la presidenta vecinal, a lo largo del tiempo se ha comprobado que el convenio firmado “sólo ha servido para que los vecinos pagaran y callaran y el Ayuntamiento se moviera cuando veía presumiblemente la oportunidad de recaudar por construcciones nuevas”.

Así las cosas, asegura que, durante estos veinticinco años, “ningún gobierno municipal se tomó en serio el compromiso adquirido con los vecinos. Todos los políticos habidos y por haber, venían en campaña electoral prometiendo una solución, y cuando subían al poder nos ignoraban. Una auténtica vergüenza”.

Triste aniversario

Desde ‘Punta del Norte’ recuerdan que este 15 de enero, además, se cumplen dieciocho años de la aprobación definitiva del proyecto de urbanización de ambas unidades de ejecución en Las Flores: “Dieciocho años en donde esta asociación de vecinos no ha dejado de llamar a las puertas del Ayuntamiento y no se nos han abierto. Donde muchas veces hemos pedido documentos y hemos obtenido la callada por respuesta. Donde hemos contemplado todos los meses los pagos de nuestras hipotecas donde venían incluido los gastos de urbanización girados por el Ayuntamiento. Donde contemplábamos cómo el dinero de los vecinos, convertido en materiales quedaban regados y abandonados por quiebra de la empresa a la que el Ayuntamiento había adjudicado las obras. Una impotencia ante tanta injusticia social y falta de responsabilidad del Ayuntamiento con sus correspondientes gobiernos municipales”.

Sin embargo, Charo López asegura que “la gota que ha colmado el vaso la ha puesto el nuevo gobierno de Pelayo, que no solo no ha dado solución al problema, sino que lo ha agravado. Desde el minuto uno, ‘Punta el Norte’ se puso en contacto por escrito para tratar este tema y, como con las demás regidoras, no obtuvo respuesta alguna”.

Mientras tanto, “a espaldas de los vecinos, se aprobaban modificaciones al proyecto de urbanización de forma inicial y definitiva, sin aclarar en ningún momento quien iba a asumir los costes”.

Charo López señala que, sólo en febrero del pasado año, se atendió a la Federación Asociativa ‘Progresus’, federación que también preside, pero “sin aclarar nada, y dando una visión de que alcaldesa y delegada de Urbanismo no estaban coordinadas ni pensaban lo mismo de la solución de problema. ¿Qué tenemos que darle nosotros la solución en mano? La solución es muy fácil, lo que no vamos es a pagar para que las empresas construyan y el Ayuntamiento recaude a costa de los vecinos, que tendríamos que irnos de nuestras casas por no poder asumir estos costes”.

Novedades en el proceso

Tres meses después de este encuentro y “al no obtener ninguna respuesta de Pelayo ni de la delegada de Urbanismo que sólo daba ‘largas’, sin mantenerse de pie en este tema y tener un desconocimiento total de ello, los vecinos reciben en octubre la notificación que deben pagar tres veces más que lo que estaba estipulado. Sin explicaciones de ningún tipo. Al más puro estilo dictatorial, olvidándose sobre todo la alcaldesa de las herramientas democráticas que debe manejar en este, como en otros temas”.

Desde ‘Punta del Norte’ recalcan que, a estas alturas, “no se ha contestado a ningún vecino a las alegaciones realizadas, fundamentadas en la inacción del Ayuntamiento y el daño patrimonial que ha generado dicha inacción, sin tener en cuenta el estado de indefensión al que podemos estar sometidos”.

Por todo ello, la presidenta de esta asociación ha anunciado que ya ha contactado con la oficina del Defensor del Pueblo Español en Madrid para poner en conocimiento de esta institución la situación de los vecinos. Donde si es necesario se pondrá “con una pancarta en la misma puerta, por sí a los españoles les interesa que se está haciendo con parte de la ciudadanía jerezana”.

A juicio de López, con “esta última notificación, se evidencia, que el gobierno local se centra sólo en las circunstancias sociales-económicas de los vecinos, pero olvida el daño patrimonial grave por la inacción del Ayuntamiento, pasando la solución por un fraccionamiento de las cargas urbanísticas, algo que no estamos dispuestos a asumir, entre otras cosas, porque no hay garantías de poderlo pagar, y el Ayuntamiento verá como es inasumible”.

“Es un paripé”, afirma la presidenta vecinal lamentando que el ejecutivo local siga “echando balones fuera porque no sabe salir de donde se ha metido”. Tanto es así, continúa, que “tiene que ampliar el plazo para dar una solución”.

Charo López recuerda que la alcaldesa de Jerez forma parte también del Senado y es presidenta de la Federación de Municipios de España, pero “es hora de que la alcaldesa se centre en Las Flores, dé una solución inmediata y deje de hacer el paripé”.

En este punto, López recuerda que en el preámbulo de los estatutos del PP se destaca la importancia de la participación de los vecinos, a través de sus representantes vecinales. Algo que el gobierno local, según critica, parece “haber olvidado totalmente, dejándolo en el olvido conscientemente”. Mientras tanto, los afectados de la barriada están recibiendo “las explicaciones en las notificaciones como si se tratase de un 'regalo de navidad' causando gran daño emocional”.

“Las explicaciones de lo que iba a hacer lo tenía que haber hecho en la campaña electoral, y una vez con la responsabilidad de alcaldesa haber tratado el tema con claridad con los representantes vecinales, que la hubiésemos puesto al día de todo e, incluso ,le hubiésemos dado una solución; algo que no han consentido ni ella ni la delegada de Urbanismo, porque se ha estado actuando a espaldas de los vecinos”.