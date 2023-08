Proyectos condenados al fracaso que no pérdida de subvenciones en Jerez

Vaya por delante que lo que no se tiene no se puede perder, y Jerez nunca tuvo concedidas las subvenciones por importe de tres millones de euros para el desarrollo de la reforma del Mercado de La Plata y el arreglo del eje viario Medina-Arcos. Lo que se ha perdido, en todo caso, es la opción de acogerse a estos fondos comunitarios. Y esto ha ocurrido simple y llanamente porque los plazos previstos para la ejecución de los proyectos excedían los contemplados en las convocatorias, sin posibilidad de subsanación porque era materialmente imposible licitar las obras y culminarlas dentro del periodo estipulado.

Según fuentes de la Administración pública conocedoras del proceso, muchos proyectos, como los dos referidos y alguno más que saldrá a la luz en próximas fechas, estaban condenados al fracaso desde el mismo momento en que se presentaron. De hecho, los susodichos proyectos se han caído por su propio peso a las primeras de cambio al no cumplir con los requisitos, motivo por el que el Ministerio de Industria, en el caso del arreglo de las calles Medina y Arcos, así como en la rehabilitación del Mercado de La Plata, ha desestimado las solicitudes del Ayuntamiento de Jerez al no atender el requerimiento de subsanación en tiempo y forma.

Conste que esto no es un problema en exclusiva del Ayuntamiento de Jerez, pues se extiende a multitud de municipios en los que las elecciones del pasado 28 de mayo depararon un cambio de gobierno, dando pie a un cruce de acusaciones entre los que ostentan el poder y sus antecesores.

¿Quién tiene la culpa? Si el proyecto presentado no podía salir adelante y aún así se tramitó la solicitud de la subvención, está claro que la responsablidad recae sobre quienes lo presentaron, más aún si, a sabiendas de que sería rechazado, no tuvieron ningún pudor en presentarlo en público a los supuestos beneficiarios –casualmente, coincidiendo con la campaña electoral como ocurrió en Jerez– y airearlos en los medios de comunicación, dando por hecho que los fondos estaban atados, cuestión que además es éticamente cuestionable, extremo que incluso han defendido después de la toma de posesión del nuevo gobierno local.

Muchos colectivos de Jerez y la ciudadanía en general se van a llevar un chasco conforme se vayan esfumando los fondos comunitarios que, en realidad, nunca tuvieron asignados, aunque les vendieran los contrario.

En el supuesto de que quepa alguna subsanación, pues no todos los proyectos están cortados por el mismo patrón y los hay que pueden tener algún defecto de forma que pueda ser corregido, la culpa la determina la fecha en la que concluía el plazo del requerimiento ministerial de rectificación: si expiraba antes del cambio de gobierno y no se hizo nada, obviamente es responsabilidad del anterior ejecutivo socialista;si lo hacía después, pero la notificación llegó antes y no se informó a los sucesores, también éstos tienen parte de culpa; y si la notificación, y por tanto el plazo de subsanación, se comunicaron después de la toma de posesión, el pecado concierne al nuevo gobierno popular.

En estas están enfrascados el PP, que ahora ocupa el sillón de Alcaldía, y el PSOE, en calidad de principal partido de la oposición, inmersos en los últimos días en un cruce de acusaciones mutuas a raíz de la ‘pérdida’ de tres millones de euros de fondos comunitarios para el Mercado de La Plata y las calles Medina y Arcos.

El gobierno local esgrime que las notificaciones y plazos de subsanación expiraron en los últimos días del anterior mandato del PSOE, y el grupo socialista, a través de la exalcaldesa, Mamen Sánchez, niega haber recibido antes del traspaso de poderes ninguna comunicación del Ministerio sobre estas subvenciones.

El ejecutivo de Pelayo interpreta que los socialistas tratan así de responsabilizar de sus “errores políticos” a los técnicos municipales, contra los que reclama que cesen sus ataques.

El PP de Jerez también se ha colado en esta trifulca con un comunicado especialmente duro contra la gestión del PSOE en el Ayuntamiento, que convirtió en “una máquina de perder fondos y oportunidades para Jerez” por su “dejación total de funciones que provocó que Jerez perdiera, al menos que se sepa, más de 3 millones de euros de fondos europeos”.