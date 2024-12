El PSOE acusa de nuevo al PP de cambiar las propuestas que la oposición lleva a pleno

El PSOE ha vuelto a acusar al gobierno municipal del PSOE de utilizar las enmiendas de sustitución, una figura que permite modificar a los grupos políticos las propuestas que llevan a pleno, aprovechando que tiene mayoría absoluta en la corporación. Para este viernes hay prevista una nueva convocatoria y la formación socialista advierte de que el PP ha vuelto a recurrir a esta fórmula para "bloquear" iniciativas que cuestionan la gestión de este partido en la Junta de Andalucía y Diputación

En un comunicado, el portavoz del grupo municipal socialista, José Antonio Díaz, alertó de que el PP ha implantado un "régimen opresivo" en el pleno "recurriendo a las enmiendas de sustitución para que no se le reclame a la Junta de Andalucía o a la Diputación Provincial de Cádiz las mejoras que Jerez necesita en sanidad, educación o servicios sociales". Así, denuncia que, con esta herramienta se pretende "torcer y cambiar el sentido de nuestras proposiciones en las que exigíamos mejoras para el Hospital de Jerez, la gestión pública de los servicios sociales de la Diputación de Cádiz o que la Junta cumpla con su obligación en financiación universitaria”.

Por ello, el PSOE afirma que las enmiendas presentadas por el PP son "de ocultación puesto que con ellas "el PP de [María José García-]Pelayo oculta su verdadera cara". "Tienen una cara ante la opinión pública y otra muy distinta en la gestión diaria", agrega. Por ello, critica al ejecutivo de manipular las propuestas que llevan a pleno señalando: "Que todos los jerezanos que tienen que ir a urgencias sepan que desde el pleno de Jerez no se va a reclamar a la Junta las mejoras que necesita el Hospital o los centros de salud porque Pelayo no quiere. Que todos los jerezanos que necesitan de los servicios sociales de Diputación sepan que no se reclamará la gestión pública de las residencias porque Pelayo no quiere. Que todos los estudiantes universitarios de Jerez, sepan que no se exigirá más financiación de la Junta para la UCA porque Pelayo no quiere”.

Por último, la formación volvió a criticar la actitud de la alcaldesa durante los plenos volviéndola a acusar de "continuos abusos de poder, actitud prepotente y arrogante", así como de incumplir el Reglamento Orgánico Municipal ya que "interviene cuando le da la gana, insulta y amenaza a la oposición cuando el micro está apagado, ironiza y hasta se ríe de los concejales que han sido elegidos por los ciudadanos de Jerez”.

Durante el pleno celebrado hace un mes, PSOE y La Confluencia ya protagonizaron una protesta donde denunciaban la continua modificación de las proposiciones que llevan a pleno aprovechando las enmiendas de sustitución. Para escenificar su malestar, los ediles de ambas formaciones se ausentaron durante varios minutos de la sesión plenaria.

Este viernes se celebrará un pleno con carácter ordinario donde, entre otros asuntos, se aprobarán las nuevas tarifas del agua, que subirán