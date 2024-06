El PSOE acusa al gobierno del PP de "gastar sin control"

El PSOE considera que los últimos datos de deuda con proveedores del Ayuntamiento de Jerez, correspondientes al cierre del primer trimestre, suponen que el ejecutivo “continúa su labor incansable de destrozar económicamente el Ayuntamiento de Jerez y las empresas municipales”. Así, habla de “situación de alarma” tras conocerse que el adeudo comercial en abril se situó en los 10 millones de euros.

El portavoz de la formación socialista, José Antonio Díaz, puso especial énfasis en el adeudo de Comujesa, que debe unos 1,4 millones, y de Fundarte (unos 1,1 millones), unas entidades municipales que, según él, “prestan servicios públicos a la ciudadanía y que está provocando un perjuicio a los jerezanos ya que no se atienden las demandas vecinales y, por consiguiente, degradando los servicios públicos que no funcionan y van a peor”.

Por ello, la formación socialista acusa al gobierno municipal de “gastar sin control” “maltratando a autónomos, proveedores y empresas que prestan servicios al Ayuntamiento o a las empresas municipales”. Así, entre las carencias apunta la falta de un “vestuario nuevo en Comujesa, los autobuses no tienen recambios por falta de suministros, no hay luminaria para el alumbrado público, por eso los servicios públicos no se prestan adecuadamente, y por eso no se paga a los artistas en Fundarte”.

Acto seguido, Díaz acusa al gobierno municipal de hacer del Ayuntamiento “un cajón de facturas sin pagar” ya que "las empresas municipales prestan unos servicios públicos esenciales, que se deterioran por los pufos de María José García-Pelayo”. “Las consecuencias las pagan los ciudadanos con ‘impuestazos’ y las empresas y autónomos con impagos”, agregó.