El PSOE acusa al PP de no dinamizar la Plaza Belén

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Dionisio Díaz pide al gobierno del PP que acelere los proyectos del gobierno de Mamen Sánchez del centro de Jerez. “La pésima gestión de gobierno de Pelayo hace que se retrasen las inversiones publicas y privadas previstas en el centro histórico, y que esta zona esté muerta. Pelayo no puede hablar de despegar la zona cuando la ha matado en este tiempo de su mandato”, destaca Díaz.

Dionisio Díaz ha comentado que “el gobierno del PP lo ha tenido muy fácil con todas las inversiones que del entorno de Plaza Belen y San Mateo se ha encontrado del anterior gobierno municipal socialista”. “Entre ellas”, -continúa el concejal socialista-, “la concesión de 2,6 millones de euros para el Distrito Sherry, con el que la alcaldesa Mamen Sánchez pretendía generar un nuevo espacio innovador, sostenible, vanguardista y que generara opor-tunidades empresariales, comerciales y de empleo”. “ De hecho”, -prosigue Dionisio Díaz-, “ fue la época en el que se adquirió el palacete de la Plaza Belén y el de la antigua comisaría para un hotel, otro edificio en plaza Belén para un centro de arte vanguardista o un antiguo casco de bodegas en San Mateo para una tienda de flores. Proyectos que se vieron animados por la recuperación de Plaza Belén, con el Museo del Flamenco, el Museo de Lola Flores y el centro cultural de Lola y su familia.

Según el concejal socialista “en estos casi dos años del gobierno del PP, la Plaza Belén languidece, no ha habido actividades de dinamización, el Museo del Flamenco que construía la Junta está paralizado, el Museo de Lola no tiene promoción y el nuevo centro cultural de Lola y su familia lleva un retraso considerable, las obras que estaban iniciadas hace dos años, solo se han finalizado la parte de infraestructuras pero aún no está la musealización. A esto hay que añadir el aspecto descuidado y de abandono que tiene la Plaza Belén donde no se mantiene ni el parque infantil”.

Otro aspecto que el concejal socialista ha querido destacar son las mentiras de Pelayo, “la semana pasada dijo que se había encontrado la Plaza Belen como la dejó en su anterior mandato. No sé, como pude dormir tranquila con tanta mentira. Porque la Plaza Belén ella la dejó como un estercolero y fue el gobierno de Mamen Sánchez quien hizo la nueva plaza”. Dionisio Díaz también ha resaltado que ese día Pelayo también mintió sobre el sombreado de ese entorno, porque no es invención del PP, sino que está dentro del Fondo Europeo que solicitó el gobierno municipal socialista y que concedió el Gobierno de Pedro Sánchez, no la Junta de Andalucía como ha dado a entender Pelayo.

“Lo que sí ha hecho el PP,” continua Díaz, “ es cambiar el proyecto, ya que el del gobierno socialista permitía cubrir con entoldado la parte del público del anfiteatro, el parque infantil y el entorno de la zona de entrada del Museo de Lola Flores haciendo de la Plaza Belén un espacio multifuncional para que allí se pudieran celebrar grandes eventos y actuaciones. Porque eso es lo que le da también el dinamismo a la Plaza Belén”, concluye el concejal socialista.