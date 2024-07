El PSOE acusa al PP de orquestar "la mayor subida de impuestos de la historia de Jerez"

El portavoz del grupo socialista, José Antonio Díaz, junto a la ex alcaldesa, Mamen Sánchez, en un pleno municipal

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Jerez ha dado la voz de alarma ante la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales anunciada por el gobierno local y que considera "el inicio de la mayor subida de impuestos de la historia de Jerez".

El PSOE alerta de que "la primera tanda de la subida de impuestos que la alcaldesa aprobará el próximo viernes, y no la última, será la subida del impuesto de circulación, impuesto de construcción y el impuesto de actividades económicas", medida con la que "el gobierno de Pelayo pretende recaudar casi 4.4 millones de euros".

Los socialistas prevé no obstante una "segunda tanda", que a su juicio "contemplará el IBI Urbano y rústico en 2.4 millones de euros, revisiones de precios en concesiones administrativas en 600.000 euros, y que, por tanto, ingresaría 3 millones de euros de los jerezanos". Y una "última tanda que supondrá la mayor subida de impuestos, que tiene el objetivo de recaudar 10 millones de euros con la subida de un 113% de la factura del agua para ingresar 6 millones de euros y el 25 % de subida del recibo de la basura, que supondrán otros 4 millones de euros del bolsillo de los jerezanos".

“La alcaldesa Pelayo recaudará, con la aprobación de esta subida de impuestos de los próximos días y semanas, 17.4 millones de euros como mínimo", motivo por el que el portavoz del grupo socialista, José Antonio Díez, califica la medida de "inmoral y grosera; es un insulto a los jerezanos, ya que con esta subida va a mejorar el bolsillo de una élite de la plantilla municipal mientras el resto sigue igual”.

El concejal socialista asegura que la alcaldesa "está desangrando económicamente al Ayuntamiento de Jerez en su primer año de gobierno; ya no tiene de dónde sacar y ahora va directa a por el dinero de los jerezanos", al tiempo que añade que “la gestión económica de Pelayo es un desastre; en solo un año no se puede hacer peor, a fecha de hoy, sin presupuesto municipal, gasta más de lo que ingresa, le sube el sueldo en 14 millones a una élite de la plantilla municipal, acumula impagos a las empresas, incrementa a 61 millones las facturas en el cajón, aumenta la deuda en 35 millones de euros, las contrataciones de caterings para los banquetes de la alcaldesa, contrata publicidad a un familiar de un concejal, está acorralada en los acuerdos ilegales en Comujesa, y encima, su equipo de gobierno y asesores nos cuesta más caro, más de 2 millones de euros".

"Pelayo, no se ha privado de nada", critica Díaz, para quien "la alcaldesa ha modificado el presupuesto tantas veces que hay un agujero que pretende tapar a costa del bolsillo de los jerezanos, con la mayor subida de impuestos de la historia de Jerez”.

El portavoz socialista defiende la gestión en los ocho años de gobierno de Mamen Sánchez, en los que "no subimos los impuestos, mejoramos los servicios públicos e invertimos en los barrios". Por contra, "en un año de gobierno de Pelayo, Jerez está más sucia, a oscuras y con los acerados en mal estado", añade, no sin recordar que "avisamos hace meses que esto pasaría porque a Pelayo se le da mejor mentir, engañar y manipular que gestionar con seriedad, responsabilidad y rigor el Ayuntamiento sin subir impuestos”.

“Jerez se merece una alcaldesa que no les mienta, la palabra de Pelayo no vale nada, prometió que no subiría los impuestos y el próximo pleno aprobará un impuestazo a Jerez. Mientras los jerezanos están de vacaciones, Pelayo aprobará el mayor atraco al bolsillo de los jerezanos; la alcaldesa es un fraude electoral y ha activado la maquinaria municipal para recaudar”, continúa el portavoz socialista.

“Una vez más, se confirma lo que el grupo municipal socialista anunció hace meses, el despilfarro de Pelayo lo pagaremos todos los jerezanos con la mayor subida de impuestos de la historia de Jerez, Lamentamos que esas voces críticas en el seno del gobierno de Pelayo no se hayan impuesto para evitar el impuestazo”, concluye el portavoz socialista.