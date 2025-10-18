El PSOE celebra su Fiesta de la Rosa en El Torno

Imagen de los homenajeados junto a los dirigentes socialistas en la Fiesta de la Rosa celebrada en El Torno.

El PSOE de Jerez celebró este sábado la segunda edición de su Fiesta de la Rosa en El Torno, un acto en el que se reunió a la militancia de las distintas agrupaciones de la ciudad. Además, en este encuentro se hizo un homenaje a los militantes más veteranos.

En esta ocasión, los militantes homenajeados han sido Pilar Cruz, Fernando Domínguez, Bernarda Fernández, Magdalena Huertas, Antonio Giráldez, María Carmen Felipe, Salvador Naranjo y Casto Sánchez.

En el acto, el secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, realizó una llamada a la defensa de los servicios públicos "frente a los recortes de la derecha, especialmente en un municipio donde el hospital es noticia a diario por problemas derivados de la falta de profesionales y recursos".

El dirigente socialista apeló a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, que, "ante la crisis sanitaria sin precedentes que vive Andalucía por los fallos en el programa de cribado del cáncer, se limitó a decir que hay que arreglarlo", reclamándole que exija mayor contundencia en la gestión del gobierno de la Junta de Andalucía "para que ponga en marcha de manera inmediata las medidas que tanto los profesionales como los colectivos de mujeres están pidiendo".

Durante la jornada,el secretario general del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, destacó la importancia de esta cita anual dado que es un encuentro que "sirve para aunar ilusiones, reforzar nuestro compromiso progresista con la sociedad y para hacer partido".

"Es un acto para cargar pilas socialistas y seguir luchando, poniendo en valor el ejemplo de estos ocho compañeros y compañeras a lo largo de todos sus años de militancia. Como secretario general quiero decirles que todo el PSOE de Jerez se lo agradece y lo valora con cariño y compañerismo”, añadió.