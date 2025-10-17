El PSOE exige "soluciones inmediatas" a las carencias denunciadas por el AMPA del colegio Gibalbín

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Gabriel Fabregat, ha mostrado su apoyo a la comunidad educativa del CEIP Gibalbín, que viene reclamando desde hace meses el incremento de horas del profesorado terapéutico (PTE y PTIS) para poder atender adecuadamente al alumnado con necesidades educativas especiales.

Actualmente, "el centro cuenta con 11 alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, pero solo dispone de un profesional durante tres horas, una situación que resulta claramente insuficiente y que vulnera el derecho de estos niños y niñas a recibir una educación pública inclusiva y de calidad. La Junta de Andalucía conoce perfectamente este problema, porque desde la comunidad educativa se ha trasladado en reiteradas ocasiones a la Delegación de Educación, y sin embargo siguen sin ofrecer una solución. Es una muestra más del abandono al que el gobierno de Moreno Bonilla somete a la escuela pública”, ha denunciado Fabregat.

El concejal socialista ha subrayado además que "el abandono del Partido Popular no se limita al ámbito autonómico, sino que también tiene reflejo en el Ayuntamiento de Jerez. El gobierno de Pelayo mantiene al CEIP Gibalbín sin conserje, lo que demuestra una falta total de consideración hacia un colegio de la zona rural y hacia las familias de Gibalbín, que hacen un esfuerzo por mantener viva la educación pública en su localidad”, ha explicado.

Desde el Grupo Municipal Socialista se exige "tanto a la Junta de Andalucía como al gobierno local del PP que atiendan de inmediato las necesidades del centro, dotando de más recursos humanos al CEIP Gibalbín y garantizando la presencia de un conserje de manera estable. La educación pública no puede seguir siendo víctima de los recortes, la falta de atención y la política de propaganda a la que nos tiene acostumbrados el PP. Mientras Moreno Bonilla se llena la boca hablando de igualdad de oportunidades, en los colegios de nuestra zona rural se sigue ignorando por parte de los gobiernos del PP a los niños y niñas que más apoyo necesitan”, ha concluido Gabriel Fabregat.