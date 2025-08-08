El PSOE critica la falta de planificación de las Fiestas de la Vendimia de Jerez a menos de un mes de su celebración

Acto simbólico de la 'Pisa de la Uva' en una edición de las Fiestas de la Vendimia con miembros del anterior gobierno socialista en primera fila.

El grupo municipal socialista lamenta la falta de información por parte del gobierno local sobre las próxima edición de las Fiestas de la Vendimia, de la que aún no se tienen noticias sobre la programación, actividades y presupuesto a falta de menos de un mes para su celebración.

"El silencio del gobierno de Pelayo es incomprensible, todo el gobierno está de vacaciones y la casa sin barrer", señala el portavoz socialista, José Antonio Díaz, quien recuerda “el gran impacto económico, cultural y turístico” de este ciclo festivo, que “requiere promoción con tiempo suficiente para atraer visitantes y generar actividad en hostelería, comercio y bodegas".

Desde el PSOE consideran que las Fiestas de la Vendimia es "un escaparate internacional del patrimonio y la identidad de Jerez" y alertan de que, "si no se planifica y se comunica con antelación, se pierde una oportunidad irreemplazable de posicionar la ciudad y de beneficiar a sectores clave de la economía local". Del mismo modo, cuestionan la utilidad del plan estratégico de turismo municipal “si luego son incapaces de organizar algo medianamente bien”.

Los socialistas exigen al gobierno de Jerez que presente sin más demora el programa de actos, garantizando la participación de las bodegas, colectivos culturales y agentes turísticos. “Jerez no puede vivir de la improvisación. La falta de transparencia y previsión en eventos de este calibre demuestra una preocupante falta de rumbo en la gestión cultural y turística de la ciudad, y especialmente de imagen”, insisten desde el PSOE.