El PSOE denuncia el "colapso en la Oficina Municipal de Atención a la ciudadanía de Jerez"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz, ha denunciado "la grave situación de colapso que sufre la Oficina Municipal de Atención a la Ciudadanía (OAC), un servicio esencial" que, según ha afirmado, "el gobierno de Pelayo está llevando al límite al ignorar las necesidades del personal encargado de atender a la ciudadanía".

“Los jerezanos y jerezanas tienen que esperar hasta un mes para conseguir una cita presencial. Pelayo está compitiendo con las citas médicas de Moreno Bonilla, a ver quién consigue más tiempo de espera”, ha ironizado Díaz.

El portavoz socialista ha explicado que "cientos de expedientes se encuentran paralizados o con demoras injustificadas, lo que está generando caos en la atención al público y una sensación de abandono entre la ciudadanía dificultando que puedan hacer los trámites necesarios para el empadronamiento, el certificado para la renta mínima, entre otras. Los ciudadanos hacen cola ante la OAC incluso desde las seis y media de la madrugada. El personal de la OAC, además, se encuentra sobrecargado porque el gobierno municipal no cubre las sustituciones por vacaciones o bajas médicas".

Díaz ha criticado que, "mientras tanto, “Pelayo y su gobierno están más preocupados por el marketing y la propaganda que por resolver los problemas reales. La alcaldesa de los tres cargos mantiene una élite en la plantilla municipal con sueldos superiores a los del presidente del Gobierno, mientras la OAC está al borde del colapso”.

El portavoz socialista ha subrayado que desde la oposición han reclamado soluciones en varias ocasiones, pero el gobierno del PP de Pelayo siempre ha respondido que “estaban trabajando en ello. Mentira. Dos años después, los problemas solo han empeorado mientras la alcaldesa permanece de brazos cruzados”, ha afirmado.

Díaz ha lamentado, además, que “los jerezanos y jerezanas pagan ahora la mayor subida de impuestos de la historia para que Pelayo despilfarre el dinero en conferencias de amiguetes a 375 euros por minuto, en sueldos millonarios para su camarilla y en actos de autobombo que no resuelven nada”.

Finalmente, ha concluido:“Pelayo está reproduciendo el peor PP de siempre: abandono de los servicios públicos y un Ayuntamiento utilizado como cortijo al servicio de unos pocos. Jerez no se merece un gobierno de mentira, propaganda y despilfarro. Se merece un Ayuntamiento que escuche, atienda, resuelva problemas y ponga a la ciudadanía en el centro de sus decisiones. Con Pelayo tenemos todo lo contrario”.