El PSOE denuncia el incremento "hasta un 50%" de las entradas del próximo Gran Premio de España de MotoGP en Jerez

El Partido Socialista de Jerez ha denunciado la pretensión del Partido Popular de incrementar "de forma generalizada" los precios de la entradas para el Gran Premio de España de MotoGP que se celebrará en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto del 24 al 26 de abril de 2026. El grupo municipal socialista asegura que el gobierno de María José García-Pelayo ha llevado al consejo de administración de Cirjesa un incremento del precio de las entradas que oscila entre el 3 y el 40 50 por ciento, documento que ha sido retirado "por supuestos errores", advierte.

El viceportavoz socialista, Jesús Alba, ha lamentado apunta que "Pelayo hace caja a costa de los aficionados del mundo del motor como demuestra el documento que han traído al consejo de administración en el que se planificaba la subida de precios de las entradas, pero que han retirado por supuestos errores. Haya o no haya errores, ese documento demuestra la verdadera intención del gobierno de Pelayo: recaudar a costa de los aficionados del mundo del motor, mientras continúa la deriva ruinosa de las empresas municipales gestionadas por el PP.”

Según los datos analizados por el PSOE en el documento con el que el PP se ha presentado al consejo de administración, de las 18 modalidades de entradas que oferta el Circuito de Jerez, el PP pretende subir 17 de ellas, con "incrementos que oscilan entre el 3% y el 50%, siendo uno de los más altos el 38% aplicado a las entradas de pelousse, las más populares entre el público general y reservadas para jóvenes y mayores de 65 años", explican en un comunicado. “De este modo, la entrada de pelousse pasaría de 40 euros en 2025 a 55 euros en 2026, que suben por segundo año consecutivo castigando directamente a los aficionados más jóvenes y también a los más veteranos”, ha afirmado Jesús Alba.

A este respecto, hay que comentar que el precio de 40 euros por pelousse -en realidad 39,95- corresponde a la Promoción Fidelidad que todos los años aplica el Circuito exclusiva para aquellas personas que asistieron el año anterior. A esta promoción, hay que añadir posteriormente la de Navidad, también con una reducción (49,95 euros) del precio final de venta, que en 2025 ha sido de 60 euros (ver cuadro adjunto con todos los precios del pasado GP). En su nota de prensa, el PSOE no detalla a qué categoría pertenece los incrementos que denuncia.

Precio de las entradas del Gran Premio 2025.

El Grupo Socialista añade que esta medida se suma a otras decisiones recientes del gobierno del PP que también perjudican al sector y a los aficionados, como la eliminación de la bonificación a los vehículos clásicos, lo que demuestra, según Alba, “que desde que Pelayo es alcaldesa, disfrutar del motor en Jerez es cada vez más caro. Pelayo recauda más a costa de los jerezanos y nos preguntamos ¿a dónde va toda esa recaudación? Porque Cirjesa no para de acumular pérdidas ejercicio tras ejercicio, con más de 3 millones de euros en pagos pendientes, como viene sucediendo en todas las empresas municipales que está administrando el PP: Comujesa, Cirjesa, Fundarte..., todas dan pérdidas y en todas el denominador común es la gestión de Pelayo, ¿Cuánto dinero nos está costando y nos va a costar a los jerezanos esta legislatura de Pelayo?”, añade Jesús Alba.

“Que sepan los jerezanos y los aficionados al mundo del motor que Pelayo prepara la segunda subida de tarifas en el Circuito de Jerez. En campaña electoral Pelayo prometía no subir los impuestos y engañó a los votantes de Jerez: los ha subido todos y está achicharrando a los jerezanos con subidas de impuestos, tasas y multas. Esperamos que Pelayo recapacite y no lleve a cabo lo que ha presentado hoy en el Consejo de Administración de CIRJESA que deja a las claras las verdaderas intenciones del PP al frente del Circuito de Jerez”, ha concluido el viceportavoz socialista.