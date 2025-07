El PSOE denuncia que el parque infantil de Las Pachecas "no reúne las condiciones de uso y seguridad" para los niños

El viceportavoz del grupo municipal socialista, Jesús Alba, ha visitado la barriada rural de Las Pachecas junto a la delegada, Susana Bustos, para conocer las necesidades y demandas de los vecinos de esta zona rural.

“Nos encontramos ante un nuevo ejemplo del olvido sistemático que están sufriendo las barriadas rurales de Jerez por parte del gobierno de Pelayo”, ha señalado Alba. Durante la visita el PSOE declara que "ha comprobado el avanzado deterioro del parque infantil de la barriada. Cuando gobernábamos priorizamos la instalación de parques infantiles en aquellas barriadas que no disponían de ellos, y llegamos a instalar ocho en total. En el momento de salir del gobierno, ya estábamos estudiando la renovación del parque infantil de Las Pachecas. Han pasado dos años de mayoría absoluta de Pelayo de continuas promesas incumplidas y esa renovación no llega".

Alba alerta de que el parque infantil está "muy deteriorado y ya no reúne las condiciones de uso y seguridad que merecen los niños y niñas de esta barriada”. Además, ha puesto de manifiesto otros ejemplos del "desinterés del actual gobierno local: la instalación del parque de calistenia lleva paralizada meses y hemos detectado graves carencias en materia de mantenimiento de carreteras de acceso a la barriada, limpieza y desbroces de emergencia para prevenir incendios y acccidentes". "Es una situación que se repite en muchas barriadas rurales y que en Las Pachecas se hace especialmente visible”, ha añadido.

Alba también ha trasladado "la preocupación vecinal ante los problemas constantes para acceder a obras de mejora de las calles, en el colegio y de la barriada en general, concretamente en la zona de La Zarandilla, los Lagos, los parcelistas etc., así como en el proceso de desarrollo urbanístico, un asunto clave para el desarrollo de toda la zona". “Si bien son asuntos que competen a otras administraciones, no nos consta que el gobierno de Pelayo esté priorizando los procedimientos administrativos para el desarrollo de Las Pachecas cuyos vecinos y vecinas tienen los mismos derechos que tenemos todos los jerezanos y jerezanas. Y si desde el gobierno de Pelayo han reclamado estas actuaciones ante la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, no les han hecho ni caso", ha señalado el socialista.

Desde el grupo municipal "vamos a seguir denunciando y haciendo un especial seguimiento de todos los temas y promesas que Pelayo está incumpliendo en Las Pachecas, una barriada rural por la que Pelayo no aparece desde la campaña electoral del año 2023”, ha concluido el viceportavoz socialista.