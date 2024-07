El PSOE denuncia la subida de impuestos del PP y la nueva modificación de créditos

El PSOE de Jerez ha lamentado la decisión del gobierno local de subir los impuestos, "una primera tanda, que no la última, que afecta al impuesto de circulación, impuesto de construcción, el impuesto de actividades económicas y la plusvalía". Los socialistas aseguran que García-Pelayo "ha aprovechado el verano, cuando hay menos atención informativa, para incumplir su palabra y su propio programa electoral: dijo que no subiría los impuestos y ha subido cuatro impuestos municipales a los que se suma la subida de la tasa del agua".

A través de una nota de prensa, el PSOE afirma que "con esta subida de impuestos, 17 millones de euros saldrán del bolsillo de todos los jerezanos y estarán a disposición de Pelayo, que ya ha despilfarrado con modificaciones presupuestarias más de 35 milllones de euros. La última modificación de presupuesto, ejecutada por vía de urgencia en el Pleno ordinario, ha sido de más de 21 millones de euros".

"El primer año de gobierno de Pelayo-prosigue el comunicado- está siendo una sangría económica para el Ayuntamiento de Jerez, se ha gastado todo lo que quedaba del presupuesto prorrogado del año 2022, no ha respetado ni el fondo de contingencia y cómo ya no tiene de dónde gastar, le sube los impuestos a los jerezanos y jerezanas. El Grupo Municipal Socialista ha votado en contra".

Laura Álvarez, concejala del Grupo Municipal Socialista, ha confesado que “Pelayo se ha quitado la careta y queda demostrado que preside un gobierno cómplice de sus mentiras. Una semana antes de las elecciones municipales dijo que no subiría los impuestos y que crearía bonificaciones. Ha pasado un año, ha sangrado económicamente al Ayuntamiento y ahora, incumple su promesa subiendo los impuestos y eliminando bonificaciones”.

“Pero Pelayo no sólo miente, también oculta. El delegado de economía puso en marcha la subida de impuestos que aprueban hoy, en noviembre del año pasado, en 2023. Desde el Grupo Municipal Socialista lo advertimos y nos acusaron de mentir y el Partido Popular se ha pasado ocho meses desinformando y mintiendo cuándo decía que no subirían los impuestos. Ahora, en pleno verano, cuando hay menos atención informativa, usan su mayoría absoluta para subir los impuestos a toda la ciudadanía”, añade la concejala socialista.

Para Laura Álvarez, “el derroche económico de este año de gobierno de Pelayo y la subida de impuestos son el precio que pagaremos todos los jerezanos y jerezanas por la victoria electoral de Pelayo, porque ganó las elecciones mintiendo y seguirá mintiendo. Que no responsabilice al Ministerio de Hacienda. Los impuestos municipales los está subiendo Pelayo y sus concejales del Partido Popular de Jerez”, considera.

“Y lo que nos preocupa-, continúa Álvarez-, además de las mentiras de Pelayo, es que el gobierno del PP de Jerez no tiene propósito de enmienda, están dispuestos a seguir rompiendo el equilibrio presupuestario, es decir, seguirán gastando más de lo que ingresan, agravando el desastre económico de este último año”.

Incremento de los gastos de personal en más de 16 millones de euros

Además de la subida de impuestos y la eliminación de bonificaciones el gobierno del PP de Pelayo ha llevado a Pleno una modificación de crédito por la vía de urgencia para pagar un incremento de 16 millones de euros en gastos de personal.

“Es una consecuencia de la “fiesta electoral” de Pelayo.Llegó a la Alcaldía mintiendo y prometiendo a sabiendas de que incrementaría los gastos de personal y aquí lo tenemos: 16 millones de euros. Ella organizó la fiesta y la pagan los jerezanos. Ha subido los convenios por encima de lo que contempla la Ley de Presupuestos Generales del Estado y esto acaba generando un problema económico de difícil gestión para el Ayuntamiento”, señala Laura Álvarez.

“Se avecinan tiempos muy difíciles para Jerez y para su Ayuntamiento por culpa de la gestión económica caótica y oscura de Pelayo. El PP no tiene presupuesto municipal, ni perspectiva de tenerlo, no están aplicando medidas para contener el gasto, no están invirtiendo en los servicios públicos, están liquidando el fondo de contingencia y el año que viene, cuando haya que hacer frente a las obligaciones de pago, habrá un grave problema. Habrá más subidas de impuestos y más mentiras de Pelayo”, concluye la concejala socialista.