El PSOE de Jerez exige que se abran los accesos públicos de las instalaciones deportivas exteriores de Piscinas Manuel Mestre

Jesús Alba, viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, ha visitado junto a la Federación Coordinadora Zona Sur Existe , las instalaciones deportivas exteriores del complejo deportivo Manuel Mestre, "que fueron proyectadas e iniciadas por el anterior gobierno del PSOE", explicando que “los vecinos de la zona nos trasladan las dificultades de acceso a las instalaciones exteriores de este complejo deportivo ya que las puertas exteriores están cerradas de forma permanente, a pesar de que las obras concluyeron hace meses. Muchos vecinos de la zona, al ver las puertas cerradas piensan que estas instalaciones no están en uso. Todo lo contrario: las obras están finalizadas hace bastante tiempo y las instalaciones están a disposición de sus propietarios que son los ciudadanos y ciudadanas de Jerez”, señala el viceportavoz socialista.

Por su parte, Alejandro Olivero, presidente de la Federación Coordinadora Zona Sur Existe, subraya que “los vecinos nos dicen que el acceso se está realizando desde el aparcamiento de la piscina, algo que nos parece poco seguro y que pone en riesgo especialmente a niños y persona mayores. De hecho, el gobierno de Pelayo está provocando confusión ya que muchos vecinos de la zona, al ver las puertas exteriores cerradas de forma permanente, piensan que estas instalaciones son de acceso restringido y exclusivo para usuarios de las piscinas algo que es completamente incierto: el acceso a las instalaciones exteriores es público y libre. Lo que sucede es que Pelayo tiene la llave y no abre las puertas”.

Jesús Alba recuerda que “teniendo en cuenta la última respuesta del PP sobre el estado de las instalaciones deportivas de los barrios, queda claro que Jerez no tiene alcaldesa ni delegado de Deportes. Responden en tercera persona sin dar la cara. El PP niega la realidad de las instalaciones deportivas municipales que llevan meses sin mantenimiento y limpieza. Pelayo y el delegado de Deportes no se pronuncian, como si este tema no fuera con ellos. Que sepan los vecinos de Jerez que usan las instalaciones deportivas de los barrios entre montones de residuos, vallas rotas, suciedad y cristales que el gobierno de Pelayo cree que son “fuegos de artificios y exageraciones de la oposición”. No les importa el estado de las instalaciones deportivas y como sucede con el complejo deportivo Manuel Mestre, ni Pelayo ni su delegado de Deportes se preocupan por el mantenimiento, el uso o el acceso".

“Desde el Grupo Municipal Socialista exigimos que el gobierno de Pelayo abra de forma inmediata estas puertas de acceso exterior a las instalaciones deportivas Manuel Mestre para que todos los vecinos de la zona puedan hacer uso de ellas. Y además, reclamaremos que den explicaciones sobre las razones por las que el acceso exterior ha estado cerrado durante mese obligando a los usuarios a utilizar una entrada poco adecuada y poco segura para el acceso peatonal”, concluye Jesús Alba, viceportavoz del Grupo Municipal Socialista.